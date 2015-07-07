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Kılıçdaroğlu iftar çadırında oruç açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı.

Kılıçdaroğlu iftar çadırında oruç açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı.

07 Temmuz 2015 Salı 22:04
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Kılıçdaroğlu iftar çadırında oruç açtı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar çadırında vatandaşlarla oruç açtı.

Çankaya Belediyesinin Cebeci'de kurduğu çadıra gelen Kılıçdaroğlu, yemek sırası bekleyen vatandaşlar tarafından alkışla karşılandı.

Kılıçdaroğlu, iftar öncesi yaptığı konuşmada, ramazanda insanların birbirini kucakladığını, kini, nefreti, öfkeyi yüreğinden sildiğini söyledi.

İslam aleminde kanın akmasının, kavgaların, savaşların olmasının, çocukların, kadınların acımasızca öldürülmesinin kabul edilmez olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, savaşın sona ermesini, bütün dünyada barışın, huzurun olmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman birbirimize kızarız ama o kızgınlıkları unuttuğumuz ayların olması gerekir, ramazanı böyle kucaklıyoruz. Umarız önümüzdeki süreç içerisinde ramazandan kalan hoşluğu bütün aylara yaymış oluruz. Dolayısıyla bütün bir yılımız da huzur içerisinde geçmiş olur" dedi.

Engelli çocuğa yardım sözü

İftarın ardından yapılan duaya eşlik eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kılıçdaroğlu, iftar çadırından ayrılırken, Irak Türkmenlerinden olduğunu belirten bir kişi, yanındaki yürüme engelli Muhammed isimli çocuğu için yardım istedi. Bu talebe olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, engelli çocuğun ailesinin iletişim bilgilerini aldı.

Kılıçdaroğlu'na iftarda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve bazı milletvekilleri ile Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de eşlik etti.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 08:58
Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğluönce VatanIftar
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