Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'in istifasını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasını kabul etti.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Güler, bugün medyada yer alan Gürsel Tekin'in partideki görevinden istifa ettiğine ilişkin haberlere değinerek, ''Merkez Yönetim Kurulu üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gürsel Tekin, istifasını genel başkanımıza sunmuştur. Biz, Merkez Yönetim Kurulu toplantısındayken bazı basın yayın organlarında başka istifaların da olduğu haberlerini toplantı sırasında aldık. Bunlar, tümüyle asparagastır. Gerçeklikle herhangi bir ilişkisi yoktur'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu değerlendirecek CHP tüzüğüne göre, MYK üyelerini görevlendirmek veya görevden almanın genel başkanın yetkisinde olduğunu hatırlatan Güler, ''Bu yetki, Merkez Yönetim Kurulu'nda ya da başka bir organda değildir. Dolayısıyla istifa konusu Merkez Yönetim Kurulu'nda belli bir karara varmak amacıyla görüşülmemiştir. Bu konuya ilişkin gelişme, genel başkanımız tarafından elbette kamuoyuyla paylaşılacaktır'' dedi. Güler, bir gazetecinin istifa karşısında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun aldığı tutuma ilişkin sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun gerekli açıklamayı kendisinin yapacağını söyledi.

Güler'in açıklamasından kısa bir süre sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in istifasını kabul etti.





Son Güncelleme: 04.05.2012 01:25