"Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi diyet ödüyor"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi Kemal Kılıçdaroğlu, diyet ödüyor. Neyin diyetini ödüyor biliyor musunuz? Nasıl genel başkan oldu CHP'ye? Bir kasetle oldu değil mi? Bu kaset Sayın Baykal'ın istifasına yol açtı, sonra kendisi geldi. O kaseti kim üretmişti? Bu örgüt üretmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu kendisine genel başkanlık yolunu açan bu örgüte diyet ödüyor. Şimdi onlarla iş birliği halinde." dedi.

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Çukur köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği konusunda vatandaşı yanıltmak için doğru olmayan şeyleri söylediğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün talihsiz bir açıklama yaptığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimini etkisiz hale getirmek için bir cümle kullandı. 'Bu kontrollü bir darbe girişimidir.' dedi. Ne demek istedi, 'Aslında bu darbe girişimini, FETÖ terör örgütü yapmamıştır, devlet yapmıştır.' demek istedi. Yani Cumhurbaşkanına suikast planlayan devletin kendisi, Meclise bomba yağdıran devletin kendisi, uçaklardan vatandaşın üstüne bomba yağdıran devletin kendisi.' Bunu söylemek istedi. Niye? Çünkü kendisi şu anda bu FETÖ terör örgütünün yörüngesine girdi Kemal Kılıçdaroğlu, diyet ödüyor. Neyin diyetini ödüyor biliyor musunuz? Nasıl genel başkan oldu CHP'ye? Bir kasetle oldu değil mi? Bu kaset Sayın Baykal'ın istifasına yol açtı, sonra kendisi geldi. O kaseti kim üretmişti? Bu örgüt üretmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu kendisine genel başkanlık yolunu açan bu örgüte diyet ödüyor. Şimdi onlarla iş birliği halinde. 'Hayır' için çalışıyorlar. Bu FETÖ terör örgütü de 'Hayır' için çalışıyor. PKK terör örgütü de 'Hayır' için çalışıyor."

"Ortalığı velveleye verecekler"

Darbe girişiminde bulunanların "Başarılı olabiliriz" diye yola çıktıklarını ancak olmadıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Aslında kumar oynadılar. Bu örgüt kumar oynadı. Başarısız oldu. Şimdi de 'Hayır' oyları 'Evet' oylarından fazla çıkar da anayasa değişikliği reddedilirse bunlar 15 Temmuz'un rövanşını aldıklarını düşünecekler. Bu FETÖ terör örgütü 'Hayır' çıkarsa 15 Temmuz'un rövanşını aldığını düşünecek. Bizim bir ayı aşkın süre demokrasi nöbetleri tuttuğumuz meydanlarda, bundan sonra bu örgüt ve bu örgütün planladığı kişiler, Gezi eylemlerine benzer eylemler başlatacaklar. Ne diyecekler biliyor musunuz? 'Bu hükümet milletten güven oyu alamamıştır, bu cumhurbaşkanı yüzde 50'nin altına düşmüştür. Dolayısıyla cumhurbaşkanı da hükümet de istifa etmelidir.' diye ortalığı velveleye verecekler. Dıştan da detsek verecekler."

16 Nisan'ın çok önemli olduğuna değinen Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"15 Temmuz darbe girişimini bu millet ile Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla nasıl etkisiz hale getirmişsek, yine Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımız Binali beyin, MHP Genel Başkanının çağrısıyla onların bu amaçlarını engellemek ve heveslerini kursaklarında bırakmak zorundayız. 15 Temmuz'da bunlar başarıya ulaşamadılar, 16 Nisan'da da başarıya ulaşamayacaklar. Böylesine bir sınavla karşı karşıyayız. Onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Sadece bir anayasa değişikliği yapmaktan ibaret değildir 16 Nisan halk oylaması, siz bu işin şuurundasınız. Herkesin desteğini istiyoruz."