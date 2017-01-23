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Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek

5 Nisan 2016'daki CHP TBMM Grup Toplantısında, Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek

5 Nisan 2016'daki CHP TBMM Grup Toplantısında, Bakan Ramazanoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 13:38
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Kılıçdaroğlu, eski Bakan Ramazanoğlu'na tazminat ödeyecek

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Nisan 2016'daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki sözleri nedeniyle eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Ramazanoğlu'nun avukatı Cihat Haykır, Kılıçdaroğlu'nun, özellikle bir kadına karşı söz konusu ifadeleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise müvekkilinin dava konusu ifadeleri "koruyup, kollamak" anlamında kullandığını ileri sürerek, "açıklamanın, ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesini" ve davanın reddini talep etti.

Hakim Fatih Akarsu, beyanları dinledikten sonra davayı kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun 10 bin lira manevi tazminatı Ramazanoğlu'na ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun, Ramazanoğlu'na yönelik sözleri aktarılarak, "ahlak sınırlarını aşan sözlerinin ulusal gazetelerde haber olduğu, taraflı tarafsız her kesim tarafından kınandığı" belirtilmiş ve 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluRamazanoğluTazminat
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