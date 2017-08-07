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Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il ve ilçelerdeki çalışmalarla hakkında bilgi almak ve Çanakkale'de düzenlenecek "Adalet Kurultayı" ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere partisinin belediye başkanlarını yarın Ankara'da topluyor.

Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, il ve ilçelerdeki çalışmalarla hakkında bilgi almak ve Çanakkale'de düzenlenecek "Adalet Kurultayı" ile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere partisinin belediye başkanlarını yarın Ankara'da topluyor.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:26
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Kılıçdaroğlu CHP'li belediye başkanlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il ve ilçelerdeki çalışmaları hakkında bilgi almak ve 26-30 Ağustos'ta Çanakkale'de düzenlenecek "Adalet Kurultayıile ilgili değerlendirmeler yapmak üzere partisinin belediye başkanlarını Ankara'da topluyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP'li belediye başkanları yarın bir otelde düzenlenecek toplantı için Ankara'ya çağrıldı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, belediye başkanları çalışmaları hakkında bilgi verecek.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 25 gün süren yürüyüşün de değerlendirileceği toplantıda, Maltepe'de gerçekleştirilen miting ve halk tabanındaki yansıması da masaya yatırılacak.

Toplantıda, ana muhalefet partisinin 26-30 Ağustos'ta Çanakkale'de yapacağı "Adalet Kurultayı" da ele alınacak. 5 gün sürecek kurultayda belediyelerin alacakları görevler belirlenecek.

Yarınki toplantının ardından ele alınan konularla ilgili bir sonuç bildirisi yayınlanacak.

"Temiz enerji"ye özel bölüm

Konuya ilişkinaçıklama yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, toplantıda İstanbul'a gerçekleştirdikleri "adalet yürüyüşünü" belediye başkanlarıyla değerledireceklerini, bunun halk üzerindeki yansımalarını yerel yöneticilerden dinleyeceklerini söyledi.

Toplantıda, yerel seçimlerin ardından geçen 3 yıllık sürede belediye başkanlarının yaptığı çalışmaların ele alınacağını belirten Torun, "temiz enerji" ile ilgili bir sunumun yapılacağını, belediyelerin alternatif enerjiye yönlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPEnis BerberoğluKemal KılıçdaroğluAdalet Kurultayı
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