CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Gelip bize diyorlar ki 'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor.' Hayır efendim, CHP aslanlar gibi muhalefet yapıyor'' dedi.

İzmit Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin emeğin, çalışanların, alın teri dökenlerin, üniversitenin başkenti olduğunu belirterek, Kocaeli'de bir dönem sosyal demokratların çok iyi koşullarda siyaset yaparak halkla kucaklaştıklarını söyledi.

Bugün gelinen noktada bir kan kaybının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye yakışmayan bir tablonun bulunduğunu, çok daha güçlü ve dirençli olmaları gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Kocaeli'ye en büyük hizmeti verenlerin sosyal demokrat belediyeler olduğunu ve onları unutmadıklarını anlatarak, ''Körfez, eğer bugün yüzülebilecek bir noktaya gelmişse bizim belediye başkanlarımızın katkıları var. Her yerde ve her ortamda çalışanlar, üretenler Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Beraber çalışacağız, mücadele edeceğiz, üreteceğiz ve Kocaeli'nin kaderini değiştirerek sosyal demokrasiyi Kocaeli'ye yeniden getireceğiz'' ifadesini kullandı.

CHP'nin muhalefet yapmadığı yönünde bir algı olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Kim bunu söylüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanımıyor. Kim bunu söylüyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne haksızlık yapıyor. Türkiye'de, AKP devletine karşı mücadele eden tek parti vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Gebze'de üniversite kurulması için kanun teklifi veren CHP'dir. Reddedenler AKP milletvekilleridir. Bunu herkese anlatmanız lazım. Bütün Gebze'ye anlatmanız lazım.''

Kılıçdaroğlu, ''Dilovası'ndaki çevre kirliliğiyle ilgili bir üniversite hocasının yazdığı rapor nedeniyle başına gelmeyen şeyin kalmadığını'' dile getirerek, daha yaşanılabilir bir çevre, daha temiz, daha yüzülebilir bir körfezin mücadelesini verdiklerini bildirdi.

-''CHP, aslanlar gibi muhalefet yapıyor''-

''AK Parti'nin yan gelip yatıp çevreyi katlettiğini'' savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Sonra gelip bize diyorlar ki 'Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor.' Hayır efendim, CHP, aslanlar gibi muhalefet yapıyor. Örnek vermek istiyorum, AK Parti 4 4 4 sistemini getirdi, CHP olmasaydı bu sistemin neler getirdiğini kim söylerdi. TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda 13 saat kesintisiz konuşan milletvekili yine CHP'li. CHP muhalefet yapıyor. Bu ülkenin hapishanelerinde çocuklara tecavüz ediliyordu. Onu kamuoyunun gündemine getirip o çocuklara sahip çıkan, onları kurtaran, anne ve babalarına hizmet eden yine Cumhuriyet Halk Partisi. Bir demokraside faili meçhul olmaz. Bir cinayet işlenmişse faili bulunması lazım. Faili meçhullerle mücadele eden, bu konuda 6 kez önerge veren parti CHP, karşı çıkan, 'faili meçhuller araştırılmasın' diyen parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bu gerçeği bileceğiz.''

CHP'li belediyelerin çalışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, Antalya'nın sokaklarında bir tane bile izmarite rastlanamayacağını, Bursa'da nefes alamayan insanların, Eskişehir'e gelerek nefes aldıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de 7 yıldır her sabah çocuklara süt dağıttığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de dağıtılan sütten bir çocuğun bile midesinin bulanmadığını anlatarak, ''Beceriksiz bir hükümet var. Süt dağıtmasını bile beceremediler. İzmir'de Sayın Başbakan'a bir çağrı yaptım, 'Süt dağıtmayı öğrenmek istiyorsanız, gelin CHP'ye başvurun, Sayın Aziz Kocaoğlu sizin için bir kurs açar, süt nasıl dağıtılır öğrenir, gider süt dağıtırsınız. Bilmemek ayıp değil, size öğretmek de bizim görevimizdir'' dedi.

''CHP her dönemden daha fazla çalışmak zorundadır. Baskıcı, totaliter bir yönetimle karşı karşıyayız'' diyen Kılıçdaroğlu, ''AKP devletine karşı inançla duracak, kararlılıkla duracak, mücadele edecek tek bir kurum var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir'' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, devletin bütün müfettişlerinin CHP'li belediyelerde denetim yapmakla görevlendirildiğini belirterek, korkmadıklarını ve halka hesap vermeyi namuslu görev olarak kabul ettiklerini kaydetti.

-Sendikalara eleştiri-

İstanbul'da, THY çalışanlarının haklarını aramak için yola çıktıklarını ve buna izin verilmeyerek 300'ün üzerinde çalışanın işine son verildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Siz hiç Türk-İş'in, Hak-İş'in, bu işçilere sahip çıkan bir sendikanın sesini duydunuz mu? 'Hak verilmez alınır' diyorlardı bunlar. İşçilerin hakları elinden alınırken gıkları bile çıkmıyor. Kendilerini kapatsınlar, gitsinler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne üye olsunlar'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, hükümetin gece yarısı bir yasa çıkararak hava iş kolunda grev yapmayı yasakladığını anlatarak, bunun dünyanın hiçbir yerinde olmadığını bildirdi.

Türk-iş ve Hak-İş'ten bu konuda ses çıkmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

''Türk-İş ve Hak-İş'in de gereği yoktur. Bunlar, sendikacılık oynuyorlar. Bunlar sarı sendikadır. Bunların da kapatılması lazım. İşçinin haklarını aramayan sendika olur mu? işçiye sırtını dönen sendika olur mu? Sendika ağalarına karşı en ciddi mücadeleyi biz yapacağız. Onun için, bizim işimiz kolay değil, sendika ağalarına, AKP devletine, yalaka medyaya, bağımsız olmayan yargıya karşı, Silivri toplama kampını sonlandırmak için mücadele edeceğiz. CHP'li olmak için, yiğit olmak, insan haklarına saygı duymak, kadın erkek eşitliğine inanmak gerekir. CHP'li olmak için, emperyalizme karşı onurlu duruş sergilemek gerekir. CHP'li olmak zordur, kolay değildir.''

Kılıçdaroğlu, son 9 yılda AK Parti'nin bu ülkede 1 trilyon 397 milyar dolar harcadığını belirterek, ''Harcanan bu parayla bu ülkeye hangi büyük eseri hediye ettiniz. Atatürk Barajı'nı mı yaptılar, Keban Barajı'nı mı yaptılar? Ne yaptılar, Tüpraş'ı, SEKA'yı sattılar. Cumhuriyetin kurduğu bütün fabrikaları sattılar, bu ülkeye ne kazandırdılar?'' diye konuştu.

AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğinde işsizlik rakamının 2 milyon 464 bin olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 2012 yılında bu rakamın 2 milyon 615 bine çıktığını anlattı.

-''Türkiye'nin 2 büyük sorunu terör ve işsizlik''-

Kılıçdaroğlu, bu ülkede en temel iki sorunun işsizlik ve terör olduğunu ifade ederek, iki sorunu da CHP'nin çözebileceğini Türkiye'nin CHP iktidarına ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çarşamba günü görüşerek yol haritasını anlatacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Yol haritamız sağlıklı ve terörü sonlandıracak bir yol haritasıdır. Diyebilirler ki eksik, diyebilirler ki yanlış. Ne derseler desinler. Biz de diyeceğiz ki madem bizim projemiz yanlış, o zaman siz getirin projenizi biz destek verelim. Önemli olan sorunu çözmek değil mi? Bu sorunu çözecek adres Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sorunu yaratan AKP sorunu çözecek olan da CHP'dir'' görüşünü dile getirdi.

Gazetelerin ekonomi sayfalarında Türkiye'nin güllük gülistanlık olduğu ve hiçbir sorunun olmadığının görüldüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bir ülkede çalışanların haklarını almaları durumunda, o ülkede hapishanelerin boş alacağını savundu.

Kılıçdaroğlu, 2002 yılında 59 bin 439 kişinin hapishanelerde kaldığını, bu rakamın 2011 yılında 127 bin 15 kişiye çıktığını ve hapishanelerde yatacak yerin kalmadığını ileri sürdü.

Özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti, insan haklarını, evrensel ve sosyal demokrasinin kurallarını savunduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, hapishaneleri boşaltıp herkesin alın teriyle çalıştığı modern bir Türkiye'yi yeniden kurmak istediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, 2001'de 10 milyon 26 bin olan icra dosyaları sayısının, 2011 yılında 20 milyon 506 bine çıktığını ifade etti.

Esnaf ve çiftçinin hayatlarından memnun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''2 milyon taşeron işçisi var, taşeron işçileri hayatından memnun. Hakkını ben savunacağım, oyunu AKP'ye verecekler. Sonra gelecek, 'ben geçinemiyorum, kadro istiyorum' diyecek. Taşeron işçisi çağdaş köledir. Grev yapamaz, toplu sözleşme yapamaz, ömür boyu asgari ücrete mahkumdur ama kendisini AKP'ye mahkum hissediyor. CHP burada, sana hakkını verecek alın terinin hakkını verecek. Hak arayana her zaman, her ortamda destek vereceğiz ama kendi hakkını aramayan insanın da uyanmasını sağlayacağız. Bu, bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevimizdir.''