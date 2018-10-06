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Kılıçdaroğlu Batman şehidinin babaevini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün baba ocağını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Batman şehidinin babaevini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün baba ocağını ziyaret etti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:42
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Kılıçdaroğlu Batman şehidinin babaevini ziyaret etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde partililer tarafından karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve dün cenazesi törenle toprağa verilen Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu apartmandan çıkacağı sırada sokaktaki taziye çadırında bulunan şehidin bir yakını, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi." diyerek tepki gösterdi. Polisler, şehit yakınını uzaklaştırdı. 

Şehidin babası Turan Gök tarafından uğurlanan Kılıçdaroğlu, partililerce bir restoranda verilen yemeğe geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Organize Sanayi BölgesiKemal Kılıçdaroğlu
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