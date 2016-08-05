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Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, görüşmede Pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, görüşmede Pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti.

05 Ağustos 2016 Cuma 16:30
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Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti, miting programına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı Başbakan Yıldırım'a, 7 Ağustos Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu ile Yıldırım'ın, miting programına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 05.08.2016 16:31
Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluBaşbakan Binali Yıldırım
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