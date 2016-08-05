Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, 7 Ağustos Pazar günü Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti, miting programına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, telefonla aradığı Başbakan Yıldırım'a, 7 Ağustos Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılacak "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne katılma kararını iletti.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu ile Yıldırım'ın, miting programına ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.