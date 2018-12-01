Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Michael Kuyucu Birikimleriyle Dillerden Düşmüyor
Michael Kuyucu Birikimleriyle Dillerden Düşmüyor
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor
NASA Ay seferlerini özel şirketlere...
'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'
'Dünyada her yıl 3,3 milyon...

Kılıçdaroğlu: Avusturya'daki vatandaşlarımızın mağduriyetini ilettik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avusturya'da yaşayan çok sayıdaki Türk kökenli vatandaşın çifte vatandaşlık konusunda mağduriyetini Avusturya makamlarına ilettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Avusturya'daki vatandaşlarımızın mağduriyetini ilettik

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Avusturya'da yaşayan çok sayıdaki Türk kökenli vatandaşın çifte vatandaşlık konusunda mağduriyetini Avusturya makamlarına ilettiklerini söyledi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 09:50
0 Okunma
Kılıçdaroğlu: Avusturya'daki vatandaşlarımızın mağduriyetini ilettik

VİYANA

Avusturya'nın başkenti Viyana'ya bir ziyaret geçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Avusturya Birliğinin 5'inci yıl kutlamasına katıldı.

Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, başta Almanya ve Avusturya'daki temasları olmak üzere yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avusturya'da çeşitli siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, görüşmelerde burada yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını muhataplarına aktardığını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Çifte vatandaşlık gibi çok sayıda vatandaşı mağdur eden uygulamalardan da söz ettik, bizim vatandaşlarımıza yönelik yapılan bu tür uygulamaların bizde rahatsızlık yarattığını, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini de kendilerine ifade ettik." dedi.

"Siyaset toplumu ayrıştırmamalı"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle kendisine açtığı tazminat davası sonucunda mahkum edildiğini anımsatarak, "Bu, Türkiye'de düşünceyi özgürce açıklamaya getirilen bir settir." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'da yaşayan Türklerin eğitime önem vermesi gerektiğinin altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer kendi kültürümüzü, yaşamımızı, inancımızı, sevgimizi anlatacaksak, onların dilini bilmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kimlik ve inanç ayırt etmeksizin bir diyalog ortamının oluşturulmasının önemine de işaret ederek, "Anadolu coğrafyası zengin bir coğrafyadır. O coğrafyada her kimlikten, her inançtan, her yaşam tarzından insanlarımız var ve yüzyıllardır bu insanlarımız dost olarak yaşıyorlar. Siyasetin konusu toplumu ayrıştırmak ve bölmek değil, siyasetin konusu toplumu birleştirmektir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Avusturya, Almanya gibi ülkelerdeki Sosyal Demokrat partilerle iş birliği içinde hareket ederek, demokrasinin geliştirilmesi için çalıştığını dile getirdi.

Belediye seçimleri

Yaklaşan yerel seçimlerde, seçmenlerin sandığa gitmesinin önemine de dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Avusturya'da yaşayan Türklerin de Türkiye'deki akrabalarına ulaşarak, yerel seçimlerde oy kullanmaları için teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. 

İstanbulluların nefes almak için CHP'li belediyelere gittiği iddiasını dile getiren Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde sosyal demokrat belediyelere oy verildiği taktirde Türkiye'nin bütün kentlerinin Viyana gibi yaşanabilir bir atmosfere bürüneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, etkinlik öncesi Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) yetkilileri ve Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluAvusturya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
'Torba kanun' teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor
Muhalefetin ittifak pazarlığı sürüyor
Çevrenin korunmasına yönelik teklif yasalaştı
Çevrenin korunmasına yönelik teklif yasalaştı
"Kimse bu milleti sınamaya kalkması"
"Kimse bu milleti sınamaya kalkması"
"O gün dünyaya demokrasi dersi verdik"
"O gün dünyaya demokrasi dersi verdik"
Kılıçdaroğlu Alman gazetesine köşe yazdı
Kılıçdaroğlu Alman gazetesine köşe yazdı
Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok
Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye başkan adayını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye başkan adayını açıkladı
CHP’yi kimse dışarıdan dizayn edemez
CHP’yi kimse dışarıdan dizayn edemez

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ