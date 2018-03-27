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"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Türk siyasetinin çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." dedi.

"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Türk siyasetinin çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." dedi.

27 Mart 2018 Salı 15:52
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"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türk siyasetinin çok ağır bir mitomani vakasıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." ifadelerini kullandı.

Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundu.

"Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur." değerlendirmesinde bulunan Ünal, paylaşımında mitomani kelimesinin sözlük anlamına da yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMahir ÜnalKemal Kılıçdaroğlu
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