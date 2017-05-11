Kılıçdaroğlu, AP Sosyalist ve Demokratlar Grubu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pittella ve beraberindeki heyetle görüştü.

Bir otelde gerçekleşen görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, İstanbul Milletvekilleri Şafak Pavey ve Selina Doğan da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirildiğini belirtti.

"ABD kararını vermiş"

Görüşmeye ilişkin açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "ABD'nin PYD/ PKK'ya silah verme kararı"na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Genelkurmay Başkanı'nın, MİT Müsteşarı'nın ve saray sözcüsünün yer aldığı ön heyet, ABD'de görüşmeler yaparken, 'PYD'nin silahlandırılacağı' kararının duyurulması, adeta Türkiye ile dalga geçmek gibi bir durum teşkil ediyor. Burada bir karar vermek lazım. 'Efendim biz gideriz, orada konuşuruz.' demek, bu işin etrafından dolanmak gibi bir şey. Burada net olmak lazım. ABD kararını vermiş, bizim yapmamız gereken de bu ziyareti ertelemektir. Bu mesaj verir, gitmek bir mesaj vermez. Böyle durumlarda bazen gitmemek, bazen masayı dağıtmak, masadan kalkmak bir mesaj verir."

Yılmaz, "Türkiye'nin özellikle NATO'da müttefiki olan ABD'nin, Suriye'de Türkiye'ye hasmane bir grupla hareket etmesi hiç kabul edilebilir bir durum değil. Burada herkesin açık olması lazım ve korkmadan bunu konuşmak lazım. Kuzey Kore kadar cesaret gösteremiyorsak, küçük pek çok ülkenin yaptığını sergilemiyorsak, o zaman büyük olma iddiasından vazgeçtik anlamına gelir." şeklinde konuştu.