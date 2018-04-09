Kılıçdaroğlu, Akşener ile buluşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, perşembe günü İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret edeceğini bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantıya verilen arada yaptığı açıklamada, hükümetin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına değinerek, 1,5 aydır vatandaşın "Şeker vatandır, vatan satılmaz" diye meydanlara indiğini ve bu konuda bir "milli ittifak" gerçekleştiğini bildirdi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök'ün açıklamasında, "Bu fabrikaların satışında şu anda 102 milyon dolar kayıp var." dediğini aktaran Tezcan, bu sözlerin hükümet tarafından dikkate alınmasını istedi.

Tezcan, milletin varlığı olan şeker fabrikalarının değerinin altına satılmasının kabul edilebilir olmadığının altını çizerek, "Şeker fabrikaları milletin elinde kalmalıdır. Bu nedenle şeker fabrikalarının satışına karşı mücadelemiz artarak devam edecek." dedi.

"CHP iktidarında emekliye ikramiye"

Türkiye'deki 8 milyon emekliden 4 milyonunun çalışmak zorunda kaldığına dikkati çeken Tezcan, CHP iktidarında emekliye senede iki maaş ikramiye ve büyümeden pay vereceklerini, emekliyi yoksulluk ve sıkıntıdan kurtaracaklarını dile getirdi.

Tezcan, en düşük emekli maaşının bin 509 lira olduğunu hatırlatarak, "Büyümeden pay verdiğinde 2 bin 400 liraya çıkarmak lazım en düşük emekli maaşını ama bu iktidar emekliye büyümeden pay vermeyen bir iktidar. Bunun yerine emeklinin maaşını sarayda bir dakikada harcayan bir iktidar. Sarayın bir dakikalık masrafı bin 630 lira. Yazık değil mi? Kendi emeklisine düşman bir anlayış ve hükümet olur mu?" ifadesini kullandı.

Tezcan, iktidarın, emeklilikte maaş bağlamayla ilgili yaptığı düzenlemelerden sonra yeni emeklilerin durumlarının daha kötü olacağını ifade ederek, taşeron işçilerin kadroya geçirilirken güvenlik soruşturmasına tabi tutulmasını eleştirdi.

"Akşener'i ziyaret edecek"

Tezcan, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun liderlerle çalışma takviminin" sorulması üzerine Tezcan, "Genel Başkanımız, bir heyetle birlikte perşembe günü saat 10.30'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek." yanıtını verdi.

"Kılıçdaroğlu Hatay'ı ziyaret edecek"

Tezcan, "Kılıçdaroğlu'nun Hatay programına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusuna, "Çok daha önceden planlanmış bir programdı. Genel Başkanımız cumartesi günü Hatay'ı ziyaret edecek. Reyhanlı, Kırıkhan ve Hatay çevresinde çalışmalarını sürdürecek." dedi.

"Konuşmanızda, 'Türkiye'nin aydınlık yüzünü temsil edecek bir isimden' bahsettiniz. Bu sözleriniz, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına bir vurgu mudur?" sorusu üzerine, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, özgürlükleri temsil eden, büyük demokrasi buluşmasının en önemli siyasi lideri ve aktörüdür. Ona vurgudur. Bu aktörlük ve siyasi tablo içerisinden birçok seçenek değerlendirilir ve ona göre hareket edilir ama bu davanın en önemli liderlerinden birisi Sayın Genel Başkandır." karşılığını verdi.