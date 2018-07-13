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Kılıçdaroğlu, 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:28
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Kılıçdaroğlu, 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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