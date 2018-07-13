Kılıçdaroğlu, 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
AA
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 3 ayrı davada 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
AA