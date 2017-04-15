Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin Polatlı mitingi öncesi yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişikliğin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, halk oylaması kampanyasına ilişkin çalışmalara başladığını belirtti.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kampanya süresince 40'tan fazla ile gittiğini aktaran Bingöl, ziyaret edilen illerde gün boyu çok sayıda etkinlik yapıldığını bildirdi.
İstanbul'la başlayan kampanya programı kapsamında Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun ve Adana'nın da ziyaret edildiğini vurgulayan Tekin Bingöl, "Kampanyayı Ankara'da tamamlıyoruz." dedi.
AA