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Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kampanyası kapsamında, 40'ın üzerinde ili ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kampanyası kapsamında, 40'ın üzerinde ili ziyaret etti.

15 Nisan 2017 Cumartesi 12:24
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Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin Polatlı mitingi öncesi yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişikliğin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, halk oylaması kampanyasına ilişkin çalışmalara başladığını belirtti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kampanya süresince 40'tan fazla ile gittiğini aktaran Bingöl, ziyaret edilen illerde gün boyu çok sayıda etkinlik yapıldığını bildirdi.

İstanbul'la başlayan kampanya programı kapsamında Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun ve Adana'nın da ziyaret edildiğini vurgulayan Tekin Bingöl, "Kampanyayı Ankara'da tamamlıyoruz." dedi.

AA

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CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHPHalk OylamasıKemal Kılıçdaroğlu16 NisanAnayasa Değişikliği
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