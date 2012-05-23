Kılıç: Bu gece uyumayacağım

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)'nin 2020 olimpiyatları için aday olarak seçeceği şehirleri açıklamasına saatler kala, gelişmeleri takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın, ''bu gece uyumayacağım'' dediği bildirildi.

Quebec Kongre Merkezi'nde devam eden toplantıda, İstanbul'un aday şehir olarak açıklanması için çalışmalarını sürdüren Türk heyetinden Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat, Bakan Suat Kılıç'ın gelişmelerle ilgili sürekli bilgi aldığını belirterek, ''Bugün yine görüştük. Merakla sonucu bekliyor. Sonuçlar 23 Mayıs günü 18.30'da açıklandığında, aradaki 7 saat farktan dolayı Türkiye'de sabaha karşı 03.30 olacak. Sayın Bakan 'uyumayacağım ve mutlu haberi bekleyeceğim' dedi. Sayın Başbakan'ın da Kazakistan'da seviçli bir haber beklediğini biliyorum. İnşallah ülkemizi sevindirecek haberi yarın alırız'' diye konuştu.

