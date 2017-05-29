"Kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile hükümetin Kıdem Tazminatı Fonuna ilişkin yürüttüğü çalışmaları eleştirdi.

İş Mahkemeleri Kanun Tasarıyla, işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye başvurmadan önce, zorunlu arabuluculuk sisteminin getirildiğini bildiren Ağbaba, CHP olarak, işçi sendikaların 'hayır' dediği böyle bir sisteme 'evet' demelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bir oldu bitti ile işçiler devlet eliyle haklarından vazgeçirilecek, işçiler yerine sermayenin güvenliği sağlanacak. Haklı olan değil güçlü olanın kazanacağı bir sistem yaratılacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devletidir. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlık ne olursa olsun amaç bunu en kısa sürede halletmek değil, hukuk kurallarına göre çözmektir. Getirilen yöntemin adı arabuluculuk değil, arabozuculuktur. İşçi ve işveren uyuşmazlığı arabuluculuk maskesi altında barıştırma ve pazarlık yapma basitliğine indirgenemeyecek kadar ciddi bir meseledir. Arabuluculuk yalnızca tarafların eşit olduğu durumda etkili olur. Mevcut düzende işçi ve işverenin eşit şartlarda hak arayamacağı zaten ortadayken bir de süreci zorlaştırmak emekçilerin kalesine bir gol daha atılması demektir."

"AKP'nin amacı iş güvencesini ortadan kaldırmak"

Ağbaba, hükümet tarafından çalışmaları sürdürülen kıdem tazminatı fonuna da değindi.

Kıdem tazminatının fona devredilmesinin gelecekte toplu işten çıkarmalara yol açacağını iddia eden Ağbaba, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP'nin amacı Türkiye'de iş güvencesini tamamen ortadan kaldırmaktır. Bu konuda bizim tavrımız nettir; hak gaspına geçiş vermeyiz. Tüm sendikalar kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı. Bu planda emekçi lehine tek bir düzenleme dahi yok. 'Kıdem tazminatını artık alabileceksiniz' demenin hiçbir anlamı yok. Hem almaya hak kazanmayı zorlaştırıyorlar, hem de işten kolaylıkla atıldıktan sonra tazminatın önemi ikinci plana düşüyor. Bizim tavrımız nettir; kıdem tazminatının fona devredilmesine karşıyız. Biz, sendikaların da talebi olan garanti fonu kurulmasını öneriyoruz."

"Bakanla görüşmek istiyoruz"

CHP'nin, kazanılmış hakları geriye götürecek her türlü girişimin önünde duracağını vurgulayan Ağbaba, bu anlamda sendikalar ve emekçilerle işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Ağbaba, CHP Emek Bürolarının kıdem tazminatına ilişkin çalışması olduğunu belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'yla bir görüşme yaparak bu çalışmayı kendisine aktarmayı planladıklarını da bildirdi.

"Bu tasarı basına yansıdığı şekilde TBMM'ye gelirse CHP Grubu emekçinin aleyhine olacak bu düzenlemenin geçmemesi için her türlü direnme hakkını kullanacaktır." diyen Ağbaba, partisinin haziran ayının başında kıdem tazminatıyla ilgili geniş katılımlı bir çalıştay düzenleyeceğini kaydetti.