'Kıbrıs müzakereleri iki eşit toplum varsa anlam ifade eder'

Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kırklar Türbesi'nde incelemelerde bulunan Akdağ, yetkililerden türbe hakkında bilgi alarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Akıncılar köyünü ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, köy kahvehanesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Burada vatandaşlara "Benim bir gözüm Erzurum'da ise bir gözüm de Kıbrıs'ta" diyen Akdağ, Rumların Avrupa'nın şımarık çocuğu olmaya devam ettiğini söyledi.

Akdağ, "Kıbrıs müzakereleri, masada iki eşit toplum varsa bir anlam ifade eder. Yoksa masaya oturmaya gerek yok." dedi.

KKTC'deki temasları çerçevesinde Paşa, İnönü ve Vadili'den oluşan Mesarya köylerini ziyaret edecek Akdağ, Lefkoşa Selimiye Meydanı'nda düzenlenecek iftara katılacak.