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"Kıbrıs konusu üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmeli"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin "Tüm Kıbrıs halklarının güvenliğine yönelik bir çözüm bulunması gerektiğini ve üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

"Kıbrıs konusu üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmeli"

Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin "Tüm Kıbrıs halklarının güvenliğine yönelik bir çözüm bulunması gerektiğini ve üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:20
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"Kıbrıs konusu üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmeli"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'ya çalışma ziyareti düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmenin kritik bir dönemde gerçekleştiğini belirtti. 

İki ülke arasındaki iş birliğinde çok yönlü ve çağdaş bir boyut bulunduğuna işaret eden Çipras, uzun zamandır devam eden sorunları görüşme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Çipras, karşılıklı ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek Trans Adriyatik Boru Hattı Projesi (TAP) ve Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) ile çok yönlü enerji iş birliğini teşvik ettiklerini söyledi.

Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin önemine özellikle göçmen akınının durdurulması ekseninde değinen Çipras, "Yunanistan, Türkiye'nin AB yönelimini sabit bir şekilde desteklemektedir." dedi.

Çipras, sadece Türkiye'de demokratik reformların yapılması açısından değil, özellikle bölgedeki kalkınma açısından da Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerine vurgu yaparak "Avrupa konusunda Türkiye'nin çok yakın bir müttefiki olacağımızı vurguladık. Türkiye ile vizelerin kaldırılması konusunda da destek vereceğimizi vurguladık. Bu konuda daha önce söz vermiştik." diye konuştu.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakereleri kapsamında 28 Haziran'da İsviçre'de başlayacak zirveye ilişkin Çipras, bölgedeki istikrarsızlaşmadan dolayı Kıbrıs sorununun çözümünün daha da önem kazandığını ifade etti. Çipras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun BM kararları ve AB kazanımları çerçevesinde birleşmiş bir Kıbrıs'a yönelik olması gerektiğini ifade ettim. Tüm Kıbrıs halklarının güvenliğine yönelik bir çözüm bulunması gerektiğini ve üçüncü güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmesi gerektiğini ifade ettim."

Bir soru üzerine Çipras, İsviçre'deki toplantının yolun sonu olmadığı ve yol açmayı amaçladıkları mesajını vermek istediğini söyledi.

Darbecilerin iadesi

Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesine ilişkin bir soru üzerine Çipras, Yunanistan'da idare ile hukuk arasında bir ayrım bulunduğunu belirterek "Yargı tamamen bağımsızdır. Bu karara katılsak da katılmasak da saygı duyuyoruz. Onların siyasi iltica başvuruları var. Bu da Yunan adaletine bağlı bir konu." dedi.

Çipras, Türk makamlarıyla terörizmle mücadele konusunda iş birliklerinin sürdüğünü anlatarak "Ancak siyasi tutum olarak biz Türkiye'de yaşanan darbe girişimini kınadığımızı belirttik. Türkiye'de demokrasiye yönelik yapılan bu hareketin ve darbecilerin hoş karşılanmadığını belirttik." ifadelerini kullandı.

AA

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