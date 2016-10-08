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"KHK'ları Anayasa'ya aykırı şekilde AYM'ye götüren CHP'dir"

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, "OHAL sürecinde çıkartılan ve FETÖ ile etkin mücadelenin bel kemiğini oluşturan KHK'ları Anayasa'ya aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesine götüren CHP'nin bizzat kendisidir." dedi.

"KHK'ları Anayasa'ya aykırı şekilde AYM'ye götüren CHP'dir"

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, "OHAL sürecinde çıkartılan ve FETÖ ile etkin mücadelenin bel kemiğini oluşturan KHK'ları Anayasa'ya aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesine götüren CHP'nin bizzat kendisidir." dedi.

08 Ekim 2016 Cumartesi 16:12
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 AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "OHAL ve KHK'larla ilgili CHP'den gelen eleştirilere" ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin, OHAL ve OHAL kapsamında başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çıkartılan KHK'lar ve terörle mücadeleyi doğrudan hedef alan açıklamalarını talihsizlik olarak nitelendirdi.

"AK Parti'nin Türkiye'yi anayasasızlık haline ve ara döneme mahkum ettiğini" iddia eden CHP'ye, "OHAL'ın anayasal hak olduğu" gerçeğini hatırlatmak istediğini ifade eden İlknur İnceöz, "OHAL sürecinde çıkartılan ve FETÖ ile etkin mücadelenin bel kemiğini oluşturan KHK'ları Anayasa'ya aykırı bir şekilde Anayasa Mahkemesine götüren CHP'nin bizzat kendisidir." değerlendirmesini yaptı.

İnceöz, "CHP Genel Başkanı'nın o koltuğa nasıl oturduğu kamuoyunca çok net bir şekilde bilinmesine rağmen CHP sözcülerinin milletin aklı ile alay edercesine yaptığı açıklamalar, maşeri vicdanda hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 08.10.2016 16:13
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceözOHALCHPAK Parti
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