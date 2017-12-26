"KHK'ler, Meclisten geçirilmezse hukuksal sorun doğacaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edildiğini anımsattı.

OHAL döneminde çıkarılan KHK'lerin sadece OHAL sürecinde geçerlilik taşıdığını ifade eden Ağbaba, "OHAL sona erdiğinde eğer bu KHK'ler, bir çoğunda olduğu gibi, Meclisten geçirilmezse hukuksal bir sorun doğacaktır. Bu düzenlemenin uyarılarımıza rağmen KHK ile yapılması işçilerin hak aramasının önüne geçmektedir. Çünkü, Anayasa Mahkemesi bir kararla KHK'leri incelemeyeceğini ilan etmiş, eğer bu düzenleme Mecliste yapılsaydı kadro alamayan ya da haksızlığa uğrayan emekçiler, haklarını mahkemede arayabileceklerdi şimdi kadro alamayan taşerona tamamen mahkeme yolları kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Düzenlemenin kapalı kapılar ardında yapıldığını ve işçilerin taleplerinin karşılanmadığını öne süren Ağbaba, işçiler arasında ayrım yapıldığını söyledi. Ağbaba, KİT ve özel bütçeli kurumlarda çalışanlara da kadro verilmesi gerektiğini belirtti.

İşçilere sınav şartı ve güvenlik soruşturması getirilmesinin de "saçma" olduğunu savunan Ağbaba, düzenlemenin mağduriyet yaratacağını ve muhaliflerin kadro dışı bırakılması sonucu doğuracağını iddia etti.

Kadroya geçiş için başvuran işçilerin, alacaklarından vazgeçilmesinin istenmesinin bir "şantaj" olduğunu öne süren Veli Ağbaba, işçilerin alındıkları kurumdaki toplu sözleşmeden faydalanamayacağına da dikkati çekti.

Emekçileri, sendikaları ve konfederasyonları düzenlemeye karşı çıkmaya çağıran Ağbaba, "OHAL, demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere yönelik bir darbe girişimidir. Adeta, askeri darbe dönemlerini aratmaktadır. 12 Eylül'de Kenan Evren'in bile aklına bu uygulamaları yapmak gelmemişti. Son çıkan KHK'lerle birlikte hukuk devleti idam edilme kararı verilmiştir." değerlendirmesini yaptı.