KHK ile arkadaşlık programlarına düzenleme

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemeyecek.

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu"nda yapılan düzenlemeyle radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, "0800" gibi telefon hatlarıyla arkadaş bulma ile kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara yer verileyemeyecek.

Takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına izin verilmeyecek, sohbet, arkadaşlık hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı yapılamayacak.

Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılarak, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyecek ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamayacak.

Türk yargı yetkisinde kabul edilecek

Türkiye'ye ait uydular üzerinden Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altında kabul edilecek.

Bu kuruluşların da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altındaki kuruluşlar gibi Radyo Televizyon Üst Kurulundan yayın lisansı alması zorunlu olacak.

RTÜK'den destek

RTÜK, yayın hizmetlerinde ailenin ve çocukların korunması ilkesini gözeterek, ailenin bütünlüğü ve sürekliliği ile çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri, üst kurulca bir önceki yılda uygulanan idari para cezalarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birlikte belirlenecek usul ve esaslara göre teşvik edecek.

Medya hizmet sağlayıcılarına düzenleme

Medya hizmet sağlayıcıları, "künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini" Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorunda olacak.

RTÜK ilke, yükümlülük veya yasaklarına aykırı yayın yapan veya bu kanun hükümleri kapsamında Üst Kurul tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden yüzde üçüne kadar idari para cezası verilecek.

Yayın hizmetlerinde ticari iletişimi düzenleyen hükümlerinden herhangi birini yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir yıl içinde yirmiden fazla ihlal eden medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayını, beş güne kadar durdurulacak.

Bir yıl içinde aynı ihlalin tekrarı halinde, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınının beş günden on güne kadar durdurulmasına, ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilecek.

Programlarının yayını veya yayınları süreli durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yaptırım kararının tebliğine rağmen kararın gereklerine aykırı olarak yayınlarına devam etmesi halinde yayın lisansının iptaline karar verilecek.

Üst Kurul, ihlalin ağırlığı, haksız ekonomik kazancın ve tekrarın varlığı ile son beş yılda uygulanan idari yaptırımlar gözetilerek her bir ihlal için bir defaya mahsus olmak üzere, idari para cezası uygulamak yerine medya hizmet sağlayıcı kuruluşu uyarabilecek.