CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin Olağanüstü hal (OHAL) sınırları içinde kalması gereken Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) süre, yetki ve kapsama ilişkin yasal çerçeveyi aştığını ileri süren Özel, anayasaya aykırı, hukuksuz bir sürecin işlediğini savundu.

Özel, şunları söyledi:

"Dün çıkarılan KHK'da arabaların kar lastiğini bile düzenliyorlar ve bunu terörle mücadele için yaptıklarını söylüyorlar. Sorsak, 'Trafik terörü ile mücadele ediyoruz, onun için kar lastiğini düzenleyebiliriz' diyecekler. Bugün yaptıkları işin cesaretini Anayasa Mahkemesi kararından alıyorlar. Anayasa Mahkemesine gittik, 'düzenlemeler OHAL süresi ve kapsamı ile sınırlı olmalı' dedik. Anayasa Mahkemesi kendi yetkisini inkar etti ve açıkça 'Siz adına OHAL KHK'sı deyin ne yaparsanız yapın ben içeriğine bakmayacağım' dedi. İşte oradan gelen cesaret ve kanunsuz yetki bizi bugün kar lastiğini dahi KHK ile düzenleyen bir noktaya getirdi."

Çıkan 21 KHK'nın sadece 5'inin Mecliste görüşüldüğünü anımsatan Özel, yayınlanan KHK'ların ne zaman Bakanlar Kurulunda görüşülüp, yayınlanmasına karar verildiğinin de belirsiz olduğunu ifade etti.

"Bu kadarını biz bile hayal edememiştik"

Özel, "Olağanüstü hal'de referandum olmaz derken, bu kadarını biz bile hayal edememiştik. Bu kadar saçmalık akıl alır gibi değil. Bunu kime söyleyelim, nereye şikayet edelim? Burada bir Anayasa Mahkemesinin olması lazım. 'Ben bakmam istediğini yap' diyor. Anayasa Mahkemesinin o kararında katkısı olan herkes tarih önünde çok ağır hesap verecekler." diye konuştu.

"Yüzde 85-90 oranında ön seçim zorunlu olsun"

AK Parti ve MHP'nin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde Meclisin işlevini kaybedeceği, tek kişinin vesayeti altına gireceği eleştirilerine, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenleme yapılacağı şeklinde karşılık verdiğini ifade eden Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün CHP olarak bir öneride bulunuyoruz, gelin Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda tüm partilerin de 'hayır' diyemeyecekleri değişiklikleri önümüzdeki hafta yapalım ve Meclisi güçlendirelim. Bütün siyasi partiler için yüzde 85-90 oranında ön seçimi zorunlu kılan bir kanun değişikliğini hep beraber geçirelim. O zaman referandum sonucu evet de olsa hayır da olsa demokrasi kazanmış olur. Türkiye'ye ön seçimi öneriyoruz, CHP olarak biz varız. MHP de var mı, AKP de var mı? Anayasa değişikliği ile Meclisi güçlendirme iddasında olanlara samimiyet testimizi takdim ediyoruz. Gelin 10 Mart'a kadar bu değişiklikleri yapalım."

"Türkiye kendi kendini kurtaracaktır"

Bir başka soru üzerine, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeyi de değerlendiren Özel, şu görüşlerini aktardı:

"Görüşme geçmişteki bir uzlaşı ve gelecekteki bir ortaklığın iki tarafının yaptığı görüşme gibi görülebilir. Öyle bir açmazdalar ki MHP tabanını ikna etmek için belki birkaç bakanlıkla yola devam etmek gibi bir şey olabilir. Biri attığı imza ile kendi makamını ortadan kaldırıyor, öbürü takındığı tutumla yıllardır içinde bulunduğu siyasi geleneği ortadan kaldırıyor. Biz onların aralarındaki birtakım bakanlık pazarlıklarıyla da ilgili değiliz. Ne kendilerini ne de partilerini içinde bulundukları durumdan kurtaramazlar. Partileri onlara rağmen bir karar verip bu gidişe 'hayır' derse referandumda onlardan kurtulunacak. Ama Türkiye kendi kendini kurtaracaktır. Ne konuşurlarsa konuşsunlar hiçbir önemi yok."