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Kepenk kapattırmak zulümdür

Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti Kongresi için geldiği Hakkari'de kepenk kapattırmak isteyenleri eleştirerek, ''Bunların derdi özgürlük, demokrasi değil'' dedi.

Kepenk kapattırmak zulümdür

Maliye Bakanı Şimşek, AK Parti Kongresi için geldiği Hakkari'de kepenk kapattırmak isteyenleri eleştirerek, ''Bunların derdi özgürlük, demokrasi değil'' dedi.

10 Haziran 2012 Pazar 11:09
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Kepenk kapattırmak zulümdür

VAN

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile Hakkari'ye gelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki AK Parti 4. Olağan İl Kongresine katıldı.
Ülkemizde huzur olmasını istemeyenlerin bazı problemleri batıda ve burada istismar ettiklerini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:
''Bugün buraya geleceğiz diye kepenkleri kapattıracaklarmış. Bu insanın kendi hemşehrisine zulmüdür, zulüm. Çünkü zaten buradaki kardeşlerimizin ve esnaflarımızın imkanları sınırlı. Bu kardeşlerimizin o günkü ekmeğine mani olmak kadar bir faşizan tutum ve yaklaşım olabilir mi? Bunlar özgürlükçü ve demokratik falan değiller. Bunların derdi hak ve hukuk değil. Her şey yapıldı ve mükemmeliz demiyoruz. Ama Türkiye ne kadar ilerledi.''
BDP'li belediyeleri eleştiren Şimşek, ''Bugün yüzlerle belediyeyi BDP yönetiyor ama hizmet yok. Böyle bir dertleri yok'' dedi.

Yatırımlara değil halka saldırıyorlar
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da ''Birileri yaptığımız yatırımlara saldırsa, şantiyeleri yaksa da işadamlarına haraç için mektup gönderse de, çalışan görevlileri kaçırsalar da biz yatırımlarımıza devam edeceğiz. O yatırımlara saldıranlar aslında halka saldırıyorlar, halkın refahına ve ekmeğine saldırıyorlar'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:09
Anahtar Kelimeler:
Şimşek
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