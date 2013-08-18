Kentsel dönüşümde 3. dönem başladı

Marmara depreminin 14. yıl dönümünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan başlattığı Kentsel Dönüşüm Projelerinin 3. dönemi kapsamında İstanbul ve İzmir'de de yıkımlar yapıldı.



Bursa'da düzenlenen törene katılan Başbakan Erdoğan, konuşmasına, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Bursa ile 46 şehir için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ederek başladı.



Gölcük merkezli depremde, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Eskişehir, Bolu ve Bursa’da 18 bin 243 kişinin hayatını kaybettiğini, 378 bin yapının hasar gördüğünü anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz yara sarmaktan önce, yara almamak olmalı. Depremlere müdahaleden önce muhtemel deprem durumunda, zararı azaltmak gayemiz olmalı. Bizim artık 'enkaz altından nasıl insan çıkarırız' değil, 'enkaz altında nasıl insan kalmaz' buna yönelmemiz, buna yoğunlaşmamız lazım" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, "Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, hiç kimsenin hakkının yenmesine göz yummayacağız. Ranta, yağmaya asla izin vermeyiz, vermeyeceğiz" dedi.



İstanbul



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kartal Belediyesince yürütülen Kentsel Dönüşüm-Deprem Dönüşüm Projesi kapsamında Tüm Emek-İş Sitesinin 4 bloku, emülitli patlatma ve çökertme yöntemiyle yıkıldı.



Yıkım nedeniyle sitenin etrafında geniş güvenlik önlemi alınırken, siteye yakın binlar boşaltıldı.



Güvenlik tedbirleri doğrultusunda zabıta, itfaiye araçları ile ambulanslar yıkım bölgesinde hazır bekletildi.



Bazı yollar da yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çevredeki bazı vatandaşlar ise yıkımı uzak bir noktadan izledi.



Etrafı brandalarla çevrilen 4 blokun yıkımı yaklaşık 5 saniyede tamamlandı.



Yıkım sonrası çevrede yoğun toz bulutu oluştu. Bunun üzerine itfaiye araçlarından etrafa su sıkıldı.



Sitenin diğer 3 blokunun da iş araçlarıyla daha sonra yıkılacağı bildirildi.



İzmir



3. kentsel dönüşüm projesi kapsamında İzmir'de 36 daire ve işyerinden oluşan gecekonduların yıkımına da başlandı.



Yıkım töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdür Vekili Erkan Yaşacan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da başlattığı kentsel dönüşümün üçüncü büyük hamlesi kapsamında İzmir'de 40'a yakın konutun yıkılarak yenine 120 bağımsız bölümün yapılacağını söyledi.



Kentsel Dönüşüm Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İzmir'de 130 binanın bu kapsamda yıkıldığını belirten Yaşacan, "Bugün 17 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin yıl dönümü. Bugün deprem olmadan, depremde yıkılabilecek binaların yıkımını gerçekleştirip insanımızın can ve mal güvenligini sağlamak güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada vatandaşlarımızın yüzde 100 katılımıyla bir proje gerçekleştiriliyor. Yıkım gönüllülük esasına göre gerçekleştirildiği için kimse kepçeye taş atmıyor" dedi.



Bugün itibirayle İzmir'in 3 noktasında kentsel dönüşüm için yıkım yapıldığını kaydeden Erkan Yaşacan, şunları söyledi:



"Toplamda 40'a yakın bina yıkılacak. Bu yıkımların hepsi 6306 sayılı kanun kapsamında gerçekleştiriliyor. Bu kanunun temel amacı insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve yaşanabilir standartlarda mekanlar oluşturmaktır."



Erciş



Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Erciş ilçesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle kentsel dönüşüm projesinin startı verildi.Van'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde eş zamanlı başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında Erciş'te, belediyenin kanalizasyon ve su irtibat bürosu olarak kullandığı 4 katlı bina Başbakan Erdoğan'ın verdiği talimatla yıkıldı.



Törenle yıkılan binanın yerine, yeni belediye hizmet binasının yapılacağı belirtildi.



Proje kapsamında 44 hektarlık alanda kentsel dönüşüm programının uygulanacağı Erciş'te, 747 iş yeri ve 400 konutun yıkılacağı ve bunların yerine bin 432 konut, bin 56 işyeri ve 304 ofisin yapılacağı kaydedildi.





