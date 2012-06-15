Kendisini tartışmanın içine soktu

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu ile ilgili kararını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin isteminden sadece Gül'ün bir kez daha aday olmasını engelleyen hükmünü iptal ettiğini anımsatan Hamzaçebi, Gül'ün görev süresinin 5 yıl olmasının doğru olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin, bu kararıyla, yasayla anayasa değiştirilebilmesine onay verdiğini belirten Hamzaçebi, ''Bu Anayasa Mahkemesi'ne yakışmamıştır. Mahkeme, doğru karar vermemiştir. Gül'ün görev süresinin 7 yıl olmasına ilişkin karar oyçokluğuyla alınmıştır. Anayasa hukuku açısından konuyu değerlendiren, çok ciddi hukukçuların olması güzel bir şey. Anayasa Mahkemesi, yasayla anayasanın değiştirilmesine onay vererek, kendisini büyük bir tartışmanın içine sokmuş, prestiji, güvenirliği tartışılır bir konuma gelmiştir'' diye konuştu.

Hamzaçebi, hukukçular arasında, hangi yöntemin uygulanacağı konusunda tartışmaların bulunduğunu ifade ederek, doğru olanın, konuya anayasa hukuku açısından yaklaşmak olduğunu kaydetti.