Başbakan Binali Yıldırım, Bağcılar ilçesinde halka hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır." diyen Yıldırım, "AK Parti yapım ekibidir. Bir de yıkım ekibi var unutmayın. Bu seçim, yapım ekibiyle yıkım ekibi arasında geçecek." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, "Kazanımlarımızı kaybettirmeye kimsenin hakkı yok, buna yüce milletimiz asla müsaade etmez." dedi.

"Bunların hiç terörle mücadele, FETÖ ile mücadele gibi bir şey ağızlarından çıktı mı? Çıkmaz." ifadesini kullanan Yıldırım, "Çünkü aday olur olmaz Edirne'ye nefes nefese giden, halkı isyana çağıran, PKK'nın sözcüsü durumundaki hapishanedeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Muharrem İnce'den bu ülkede terörle mücadele gibi bir şey duyamazsınız." diye konuştu.