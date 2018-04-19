'Kazakistan'dan FETÖ ile mücadele konusunda beklentilerimiz ortada'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile Dışişleri Konutu'nda görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretin amacının gelecek süreçte Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ziyareti ve iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını yapmak olduğunu söyledi.

Özel ve derin ilişkilere sahip oldukları Kazakistan ile her alanda ilişkileri geliştirmek için birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmek için müzakere ettikleri bazı anlaşmaları zirve marjında imzalayacaklarını vurguladı. Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra imzalanan bazı anlaşmaların bugünün şartlarını yansıtmadığı için güncelleme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

İkili ticaret hacminde 10 milyar dolar hedefi

Astana sürecine ev sahipliği yaptığı için Kazakistan'a teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Astana süreci, ateşkesin tesis edilmesi, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ve güven artırıcı adımların atılmasında çok önemli bir rol üstlendi. Bazı kıskançlıkların olduğunu görüyoruz. Orada olamayan ülkelerin süreci zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bugüne kadar Suriye ile ilgili en somut adımlar Astana ve daha sonra bir kere düzenlenen Soçi'de olmuştur ve Cenevre sürecini destekleyici niteliktedir. Astana sürecine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bir sonraki toplantılar 14-15 Mayıs'ta yine Astana'da gerçekleşecek."

"FETÖ ile mücadele konusunda beklentilerimiz ortada"

Kazakistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine destek verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Beklentilerimiz ortadadır. Ve maalesef halen bazı FETÖ üyeleri, bir kısmı ülkeyi terk etse de mevcuttur. Bununla ilgili güvenlik birimlerimiz çalışıyor. Bilgi paylaşımını yapıyoruz ve bu iş birliğini daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kazakistan ile güvenlik, terörle mücadele ve her alanda yakın iş birliği ve diyalog olduğunu sözlerine ekledi.