Kayseri'de teleferiğe bindi

Kayseri'deki temasları çerçevesinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden Gül, buradaki bir kafeteryada kahvaltı yaptı. Gül, Erciyes Master Planı hakkında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra eşi Hayrünnisa Gül ile teleferiğe ve gondola bindi. Gül çiftine Özhaseki çifti de eşlik etti.

Gül, 13. yüzyıl Selçuklu eseri olan tarihi camideki namazın ardından 5 kişinin cenaze namazına da katıldı.

Camiden yürüyerek ayrılan Gül, yol üzerindeki bazı dükkanları ziyaret etti. Gül, esnafın ikram ettiği pastırma ve lokumlardan tattı.

Esnafla sohbet eden, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamlayan Gül, Kazancılar Çarşısı'na geçti. Çarşıdaki bazı dükkanlara da giren Gül'e esnaf, çay ve kahve ikram etti.

Hemşehrilerinin alkışları ve sevgi gösterileri arasında caddede ilerleyen Cumhurbaşkanı Gül, ağlayarak sorunlarını ileten vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Hayrünnisa Gül, iki konak gezdi

Hayrünnisa Gül, Talas ilçesinde restore ettirilen iki konağı gezdi.

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait olan, geçen yılın sonunda hizmete açılan yaklaşık 200 yıllık konağı inceleyen Gül, görevlilerden bilgi aldı. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Gül, daha sonra, restore ettirilen Feyzioğlu Konağı'nı da gezdi.