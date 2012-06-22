Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayseri'de teleferiğe bindi

Kayseri'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile teleferiğe ve gondola bindi.

Kayseri'de teleferiğe bindi

Kayseri'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile teleferiğe ve gondola bindi.

22 Haziran 2012 Cuma 16:10
1128 Okunma
Kayseri'de teleferiğe bindi
KAYSERİ

Kayseri'deki temasları çerçevesinde Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ni ziyaret eden Gül, buradaki bir kafeteryada kahvaltı yaptı. Gül, Erciyes Master Planı hakkında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'den bilgi aldı. 
Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra eşi Hayrünnisa Gül ile teleferiğe ve gondola bindi. Gül çiftine Özhaseki çifti de eşlik etti.
Gül, 13. yüzyıl Selçuklu eseri olan tarihi camideki namazın ardından 5 kişinin cenaze namazına da katıldı. 
Camiden yürüyerek ayrılan Gül, yol üzerindeki bazı dükkanları ziyaret etti. Gül, esnafın ikram ettiği pastırma ve lokumlardan tattı.
Esnafla sohbet eden, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları selamlayan Gül, Kazancılar Çarşısı'na geçti. Çarşıdaki bazı dükkanlara da giren Gül'e esnaf, çay ve kahve ikram etti.
Hemşehrilerinin alkışları ve sevgi gösterileri arasında caddede ilerleyen Cumhurbaşkanı Gül, ağlayarak sorunlarını ileten vatandaşlarla da yakından ilgilendi.

Hayrünnisa Gül, iki konak gezdi
Hayrünnisa Gül, Talas ilçesinde restore ettirilen iki konağı gezdi.
Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait olan, geçen yılın sonunda hizmete açılan yaklaşık 200 yıllık konağı inceleyen Gül, görevlilerden bilgi aldı. Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Gül, daha sonra, restore ettirilen Feyzioğlu Konağı'nı da gezdi.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 08:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ