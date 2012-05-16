Kavga edenin CHP'de işi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Ankara İl Başkanı Zeki Alçın başkanlığındaki il ve ilçe teşkilatları üyelerini kabul etti.



CHP'nin kurultay sürecinde olduğunu, il ve ilçe kongrelerinin yapıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''Ufak tefek tartışmalar oldu. Bazı yerlerde kavgalar oldu. Siyaset kavga alanı değildir. İstanbul'daki kongrede de söyledim, kavgayı asla ve asla kabul etmiyorum, kavga eden kişi CHP'li değildir. Vatandaşı dinleyeceğiz. Kendi arkadaşımızı dinleyemiyoruz, olmaz. Yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Kim kavga ediyorsa, kim şiddet kullanıyorsa artık onun bu partide işi yok. Başka partiye gidebilir ama CHP'de asla çalışamayacak. Bunu her partilinin böyle bilmesini isterim. Her partilinin bunu kabul etmesini, içine sindirmesini de isterim.''

AK Parti'nin memleketin sorunlarına çözüm üretemediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bunun muhalefet için bir şans olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, ''Önümüzde Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir şans var. Hiçbir muhalefet partisinin önünde böyle bir şans olmaz. Bizim önümüzde böyle bir şans var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en beceriksiz hükümeti. Süt bile dağıtamıyorlar, işsizliği önleyemediler, halkın oyuyla seçilen milletvekillerini hapisten çıkaramadılar'' diye konuştu.

FB-GS Maçı sonrası çıkan olaylar

Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüpleri arasında oynanan şampiyonluk maçı sonrasında çıkan olaylara da değinen Kılıçdaroğlu, olaylardan ''gerekli önlemleri almayan yöneticileri'' sorumlu tuttu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

''Geçen gün Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandı. Maçtan sonra bir gerginliğin olacağını herkes biliyor. Becerikli bir hükümet ne yapar? Bütün seçenekleri düşünür. Önlemini önceden alır. Bunlar yaptılar mı? Hayır. Hiçbir önlem almadılar. Sadece polisleri yığdılar oraya. Sonra ne yaptılar? Herkese biber gazıyla müdahaleye başladılar. Çağ dışı bir demokrasi anlayışı. Toplumu tanımama, bilmeme anlayışı. Toplumun reflekslerini siz önceden bilmezseniz, ölçmez, tartmazsanız ülkeyi yönetemezsiniz. Orantısız güç kullandılar, şiddet uyguladılar, Kadıköy'ü cehenneme çevirdiler. Kim yaptı? Beceriksiz hükümet yaptı. Bu beceriksiz hükümetin beceriksizliklerini anlatmak bizim boynumuzun borcu, ama kendi içimizdeki kavgayı öne çıkarırsak kimse kusura bakmasın, beceriksiz hükümeti halka anlatamayız.''