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Katliama ses çıkarmayan herkesin mesuliyeti var

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Şam'daki kimyasal silah saldırısıyla ilgili ülkede bir süredir devam eden katliama ses çıkarmayan herkesin mesuliyeti olduğunu söyledi.

Katliama ses çıkarmayan herkesin mesuliyeti var

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Şam'daki kimyasal silah saldırısıyla ilgili ülkede bir süredir devam eden katliama ses çıkarmayan herkesin mesuliyeti olduğunu söyledi.

24 Ağustos 2013 Cumartesi 08:15
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Katliama ses çıkarmayan herkesin mesuliyeti var
ANKARA

TRT Türk televizyonunda bir programda konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,  Suriye'nin başkenti Şam'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberleri değerlendirdi.

Aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin can verdiğine vurgu yapan Bağış, ortaya çıkan tablonun insanlıkla bağdaşmadığını dile getirdi. Bağış, dünyada bu katliamın kimin yaptığı konusunda tahmin yürütülmeye çalışıldığını söyleyerek böyle bir vahşetin yaşanabileceği konusundaki ihtimallerin aslında çok daha önce dile getirildiğini ifade etti. Bağış, söz konusu katliamın bilançosunun, kimin tarafından yapıldığından daha önemli olduğunun altını çizerek, "Kim kullandıysa değil Müslüman, insan bile olamaz" diye konuştu.

Kimse şu mu yaptı bu mu yaptı demesin, aslında herkesin mesuliyeti var

Bakan Bağış, bugün Suriye'de gelinen noktaya da bir anda varılmadığını belirterek şöyle konuştu:

 "Kimse şu mu yaptı bu mu yaptı demesin, aslında herkesin mesuliyeti var. Bugüne kadar bu vahşeti yıllardır durdurmayan, Suriye'deki eli kanlı diktatörün vahşetine dur demeyen herkesin mesuliyeti vardır. Katliamlara başladıktan sonra Esed'le kucaklaşan Esed'le konuşan, işbirliği yapmaya çalışan ya da buna sessiz kalan herkesin mesuliyeti vardır"

Bağış, ülkede yaşanan son durumdan sonra vicdanı en rahat ülkenin Türkiye olduğunu belirterek Türkiye'nin bu noktada ilkeli bir duruş sergilediğini ifade etti. "Suriye'de 3 yıldır yaşananlara sessiz kalanların, bugün bunu araştırmaları bir komedi" diyen Bağış, Birleşmiş Milletlerin (BM), konuyla ilgili üstüne düşeni yapmamasını eleştirdi.

AA

Son Güncelleme: 24.08.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
Egemen BağışAkp
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