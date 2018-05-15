"Katliam yapılıyor ama dünya sessiz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Valilik bahçesine fidan diken Eroğlu, Valilik 75. Yıl Salonu'nda yaptığı açıklamada, Muğla'da 179 milyon lira yatırım bedelli 12 tesisin temelini atıp, açılışlar gerçekleştireceklerini bildirdi.

Temeli atılacak ve açılışı yapılacak tesislerle 7 bin 278 dekar zirai alanın suya kavuşacağını aktaran Eroğlu, 1 milyon 920 bin metreküp su biriktirileceğini, bir ilçe, 3 mahalle ve bin 390 dekar arazinin taşkın zararlarından korunacağını dile getirdi.

Ormanların gençleştirilmesi, bakımı ve iyileştirilmesiyle orman köylülerinin desteklenmesinin sağlanacağına işaret eden Eroğlu, kentte 17 sulama tesisini bitirdiklerini, 12 sulama tesisinin ise inşaatının devam ettiğini aktardı.

"5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız"

Bakan Eroğlu, 20 bin dekar araziyi taşkınlardan koruduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Muğla, ormanlık alan açısından en zengin illerden. Muğla'nın yüzde 68'i orman. Biz Muğla'yı Bakanlığımızın bir ili olarak kabul ediyoruz. Ülke genelinde gelir getirici orman kuruyoruz. Bunların yeri bizden, üç yıl bakımını yapıp, geliri 49 yıl vatandaşa veriyoruz. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışıyla hizmet ediyoruz. 2019'a kadar Türkiye'de 5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Şimdi her yere bal ormanı kuruyoruz. Dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Biz bal ormanı kurulması için arıcılara destek veriyoruz. Bal üretimi çok önemli. Bunu dünyada önemli bir yere taşıyacağız. Arıcılarımızın da yanında olacağız. Muğla'ya dört bal ormanı kurduk. Ormanda 3 milyon kovana ev sahipliği yaptık. 75 mesire yeri iki şehir ormanı kurduk."

"İsrail hain ve zalim bir devlet"

Eroğlu, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı değerlendirdi. İsrail'in hain ve zalim bir devlet olduğunu belirten Eroğlu, şu ana kadar 59 silahsız ve masum vatandaşın şehit düştüğünü anımsattı.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Allah rahmet eylesin. Yaralı sayısı da 2 bin 770'e yükseldi. Bu topraklar Filistin'in. Kudüs Filistin'in baş şehri. Ama Amerika kalktı orada Büyükelçiliği Kudüs'e taşıdı. Bu tabi ki bütün dünyada tepki gördü. Birleşmiş Milletlerde de yalnız kaldı. Buna rağmen karar verdi. Ama şunu ifade edeyim, zulüm mutlaka sonunda kendisini yakar. Neticede İsrail gerçekten zalim bir devlet ve insanlara zulmeden katliam yapan bir devlet. Ama şunu unutmasınlar. Bizim millet gibi müşfik bir millet yok. İspanya'da bütün Yahudileri kesiyorlardı. Biz 520-530 yıl önce kendi topraklarımıza kabul etmedik mi? Peki Almanya'da Nazilerin tamamını kesiyorlardı, onların hepsi davet edildi. Yani şimdi bunu lütfen bütün dünya hatırlasın. Yaşananları şiddetle kınıyorum. Bu olay kabul edilemez. Dün gece Bakanlar Kurulu vardı, 3 gün yas ilan ettik. Bayraklar yarıya indirildi. Gerçekten büyük bir katliam yapılıyor. Dünya sessiz kalıyor ben buna üzülüyorum. Burada katliam yapılıyor, çoluk çocuk öldürülüyor ama dünya sessiz kalıyor. Çığlığı duymuyor. Birleşmiş Milletler ne yapıyorsun sen? Bunu sormak gerekiyor. "