Katiller sürüsünü tarihin çöp sepetine atacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ve Türk milletini terör belasından muhakkak kurtaracaklarını belirterek, "Bölgedeki kardeşlerimizin çoluğuna çocuğuna evine barkına musallat olan bu katiller sürüsünü artık tarihin çöp sepetine atacağız." dedi.

Kosova'daki operasyon

MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonunu değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı.

FETÖ ile mücadele

Erdoğan, "FETÖ'nün okullarını Türkiye Maarif Vakfına devreden, sivil toplum kuruluşu görünümündeki fitne yuvalarını kapatan, iş adamı kılıklı ajanlarını kulaklarından tutup atan herkes bizim dostumuzdur, kardeşimizdir." diye konuştu.

"Yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mücadelede yanlış yapanları, işi sulandıranları, suçluları koruyanları, asıl hainleri bırakıp gariban insanların üstüne çullananları görür, duyar, tespit edersek, onların da yakalarına yapışmaktan asla çekinmeyiz."