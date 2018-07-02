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"Katılım oranı umut vadeden bir durum"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bugün seçimlerin Türkiye'de yüzde 87 ile gerçekleştirilmiş olması,Türkiye için gelecek adına umut vadeden bir durumdur." dedi.

"Katılım oranı umut vadeden bir durum"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bugün seçimlerin Türkiye'de yüzde 87 ile gerçekleştirilmiş olması,Türkiye için gelecek adına umut vadeden bir durumdur." dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54
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"Katılım oranı umut vadeden bir durum"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu AK Parti Bursa milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık ve Muhammet Müfit Aydın, Bursa Adliyesine geldi.

Milletvekilleri, adliyenin konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un elinden aldı.

"24 Haziran'da millet düşmanı kim varsa kaybetti"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 24 Haziran itibarıyla bir seçim gerçekleştiğini belirterek, "Bu ilk seçim değil, son seçim de olmayacak. Dolayısıyla bundan sonra demokratik yaşamımız devam ettiği süre içinde periyodik olarak seçimleri gerçekleştirmeye ülkemiz olarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

24 Haziran'da milletin kazandığının altını çizen Çavuşoğlu, "Millet düşmanı kim varsa, terör örgütleri, Türkiye'nin üzerinde gözü olan nefret odakları kaybetmiştir." dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık demokrasisi, özellikle seçimleri, olgunlukla, sulh ve barış içinde gerçekleştiren bir ülke olmuştur. Çok partili hayata geçtiğimiz tarihten, özellikle serbest seçimlerden itibaren 1950 yılından bu yana gerçekleşen bütün seçimlerin büyük bir olgunlukla, Yüksek Seçim Kurulunun idare ve gözetimi altında büyük bir olgunlukla gerçekleştirildiğini, adil bir süreçle gerçekleştirildiğini bütün milletimiz net bir şekilde görmüştür. Bu bakımdan bu da Türkiye açısından çok önemlidir. Katılım oranına gelirsek... Bugün batı ülkelerinde neredeyse yüzde 45-50 oranında bir katılımla gerçekleştirilen seçimlerin Türkiye'de yüzde 87'yle gerçekleştirilmiş olması, Bursa'da yüzde 90'a ulaşmış olması, insanımızın 'ülke yönetimine benim de bir katkım, tesirim olsun' diyerek yaklaşımını göstermektedir ki bu, Türkiye için gelecek adına umut vadeden bir durumdur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluHakan ÇavuşoğluAK Parti Bursa Milletvekilleri
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