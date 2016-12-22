Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

, "

Gavura 'gavur

' diyerek karşısına dikilebilmekten kastettiğim;

emperyalizmin

karşısına dikilmektir. Yoksa gayrimüslim yurttaşlarımızı rencide etmeyi, onları karşımıza almayı aklımın ucundan dahi geçirmeyen bir anlayışla söylenmiştir." dedi.

Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık Cumartesi günü Kastamonu'da bir toplantıda yaptığı konuşmanın bağlamından çıkartılarak, kastettiğinin tam tersi anlam yüklenerek kamuoyunda yanlış anlaşılacak şekle dönüştürüldüğünü ifade etti.

Konuşmasında, "Bizim bu bağımsızlık meselesini ciddiye almamız lazım. Bizim için bağımsızlık, dediğim gibi gavura 'gavur' diyerek karşısına dikilebilmektir. Çanakkale'de yoksa direnemezdik. Gavur, gayrimüslime verilen isim değildir bizim lügatimizde. Bizim lügatimizde gavur; despota, zalime, insanlara karşı zulmeden, emperyaliste verilen isimdir." dediğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'deki geleneklerin gavurun karşısına "gavur" olarak dikilmeyi ve onun karşısında boyun eğmemeyi gerektirdiğini söyledi.

"Yoksa biz Çanakkale'de direnemezdik, Kurtuluş Savaşı'nı veremezdik." diyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu sözlerimden sonra ısrarla vurguladığım ve tüm haber metinlerinde yer alan cümlem şudur: Bizim lügatimizde gavur, gayrimüslime verilen isim değil, zalime, despota, insanlara karşı baskı yapana, emperyaliste verilen bir isimdir. Emperyalizmle mücadelemizin önemli ayaklarından birisi de gavura 'gavur' diyerek karşısında dikilebilmektir. Hatta örnek veriyorum; Anadolu'da öyle yerlerde bugün günlük lisanda da kullanılır; Müslüman da olsa 'gavur' derler. Adamın ismini söylerler Gavur Ali, Gavur Veli diye isim söylerler. Zalim, despot, etrafındakilere zulmedenlere isim olarak kullanılır. Tam tersine Müslüman, gayrimüslim bütün Anadolu insanının emperyalizme karşı mücadelesi, bağımsızlık yolundaki mücadelesine dikkat çekmek, önemli hale getirmek için altını çizerek ifade ettiğim bu husus, maalesef yanlış anlaşılmalara vesile olacak şekilde çarpıtılmıştır. Halbuki, aynı gazetelerdeki metnin altına bakılsa, orada hiçbir problem yok. Orada benim söylediklerim çok açık şekilde yazıyor. Benim gavura 'gavur' diyerek karşısına dikilebilmekten kastettiğim; emperyalizmin karşısına dikilmektir. Yoksa memleketimizdeki gayrimüslim yurttaşlarımızı rencide etmeyi, onları karşımıza almayı aklımın ucundan dahi geçirmeyen bir anlayışla söylenmiştir. Tam tersine, gayrimüslim yurttaşlarımızla birlikte bir bağımsızlık mücadelesine vurgu yapmak için söylenmiştir."

AA