Kararı son derece önemli buluyorum

TBMM - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Meclis'te gazetecilerin sorusunu cevaplandırdı. Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin dikkat çekici bir kararı var. Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal ile ilgili. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını son derece olumlu bulduğunu ve benimsediğini söyledi.



TBMM Başkanı Çiçek, "Ben daha önce de yaptığım çağrılarda her defasında, 'Biz Türkiye'de ileri demokrasiyi gerçekleştirmek, demokratik standartları yükseltmek, hak ve özgürlük alanlarını genişletmek bakımından bir çok yasal düzenleme yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ancak yasaları çıkarmak yetmiyor, yasama organının muradına uygun olarak bu yasaların uygulanması en azından yasalar kadar önemlidir. Aksi takdirde yasayı çıkarıp sorunlar kalmaya devam ederse o zaman bu yasadan beklenen fayda da hasıl olmayacak' demiştim" ifadelerini kullandı.



Bunun önemli göstergelerinden birini de üçüncü yargı paketi vesilesiyle çok daha net ve açık olarak söylediğini anımsatan Çiçek, şöyle devam etti:



"Ondan sonra da müteakip defalar bunları söyledik. Uzun tutukluluk konusu genelde, özelde ise tutuklu milletvekilleri konusu, son bir kaç yıldır çözemediğimiz, tartıştığımız ve beraberinde de bir çok gerginliklere sebebiyet veren bir konudur, kanayan bir yaradır.



Uzun tutukluluğun hak mahrumiyetlerine, ailevi ve sosyal bir kısım sıkıntılara sebebiyet verdiğini hep ifade ettik.



Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Bunların başında adli kontrol sistemi getirildi. Eskiden cezanın üst sınırı sadece 3 yıla kadar olan suçlar bakımından uygulanan bu çağdaş imkan, çıkardığımız üçüncü yargı paketiyle bütün suçlar bakımından geçerli oldu. Yani artık mahkemelerimiz tutuklamak zorunda değil. Şartları iyi değerlendirerek, tutukluluğun mahkumiyete dönüşmemesi ki maalesef böyle bir algılama vardır, bütün iyileşmelere rağmen. Tutukluluk bir tedbirdir, kati suretle bir mahkumiyet değildir. Ve öyle bir sonuca da bizi götürmemelidir. Artık mahkemelerimiz, her önüne geleni tutuklamak yerine, adli kontrol yoluyla da beklenen faydayı sağlayabilir.



Bunu söylemiş olmamıza, TBMM'nin muradının bu olmasına rağmen halen çıkan yasanın beklenen yönde en azından özeldeki problemlerimiz tutuklu milletvekilleri bakımından beklenen faydayı vermediğini maalesef geldiği nokta itibariyle söylüyorum.



Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu karar ümit ve temenni ederim ki beklentilerimizi karşılar. Bir an evvel hem tutuklu milletvekilleri hem de uzun tutuklu olarak mütalaa edilebilecek tutuklular bakımından sonuç vermesini diliyorum.



Tabiatıyla bundan sonra bu işin nasıl yürüyeceğini, bu kararın nasıl uygulanacağını hep beraber göreceğiz. Ben bu kararı son derece olumlu buluyorum. Ümit ederim tutuklu milletvekilleri bakımından bu karar bir çözüm yolu olsun."



Cemil Çiçek, "tahliye bekliyor musunuz?" sorusu üzerine, "Tahliyeyi ben vermeyeceğim ama beklentimi söyledim" dedi.