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"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.

"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:51
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"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBinali Yıldırım
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