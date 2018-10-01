"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"

TBMM Başkanı Yıldırım, "Karar alana kadar her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim, ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar gibi tek yumruk olalım." dedi.