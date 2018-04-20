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Karamollaoğlu siyasi parti genel başkanlarıyla görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

Karamollaoğlu siyasi parti genel başkanlarıyla görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gelecek hafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.

20 Nisan 2018 Cuma 16:29
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Karamollaoğlu siyasi parti genel başkanlarıyla görüşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gelecek hafta CHP, İYİ Parti ve HÜDA Par Genel Başkanlarına ziyarette bulunacak.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile gelecek hafta bir araya gelecek.

Ziyaretlerin CHP'nin 36. Olağan, İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayları dolayısıyla yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasından önce planlandığı belirtildi.

Görüşmelerde partilerin seçim stratejileri ve ittifak olasılıklarının da değerlendirileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel KaramollaoğluHüda Par
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