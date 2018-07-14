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Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bütün ihanet şebekelerine rağmen bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini 15 Temmuz'un gösterdiğini belirtti.

Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bütün ihanet şebekelerine rağmen bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini 15 Temmuz'un gösterdiğini belirtti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:19
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Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki menfur darbe girişimine, tarihte emsali görülmeyen bir cesaret ve kararlılıkla karşı koyan Türk milletine teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin yalnızca bir darbe girişimini önlemediğini, bağımsızlığına ve iradesine konulmak istenen prangaları parçalayıp tarihin çöplüğüne attığını belirten Karamollaoğlu, "15 Temmuz, bütün ihanet şebekelerine rağmen bu milletin sahip olduğu iman ateşinin hiçbir zaman söndürülemeyeceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz'u gerçek manada anlamanın, sloganlarla gösterişli kutlamalarla değil 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacağını ifade etti.

Karamollaoğlu, bunun en önemli şartının, eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmak, hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmek olduğunu kaydetti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen, gazilere şükranlarını ileten Karamollaoğlu, "Allah milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel Karamollaoğlu15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik GünüFETÖ
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