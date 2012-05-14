Karakullukçu'dan başkanlık sistemine destek

MUŞ



Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, başkanlık sisteminin dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve iyi neticeler alınan bir sistem, güçlü bir idare olduğunu belirtti.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin davetlisi olarak kente gelen Karakullukçu, Muş Havaalanı'nda Belediye Başkanı Necmettin Dede, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bilgin Pişkin, Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Bektaş, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç tarafından karşılandı.

Rektör İnanç'ı makamında ziyaret eden Karakullukçu, gazetecilerin ''Başkanlık sistemine yönelik tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, demokratik ülkelerde eleştirilerin doğal olduğunu söyledi.

Başkanlık sisteminin yadırganmaması gerektiğini ifade eden Karakullukçu, şunları kaydetti:

''Dünyanın birçok ülkesinde uygulanan ve iyi neticeler alınan bir sistemdir. Başkanlık sistemi güçlü bir idaredir. Hükümet, idareciler, bakanlıklar parlamentonun içerisinden çıkmıyor. Halkın seçmiş olduğu başkan tarafından atanıyor. Dolayısıyla güvenoyu almasına gerek yok. Biz gündemde olduğu için yorumumuzu yaptık. Siyasetle ilgimiz yok. Bu sistemi beğenen, tartışılmasını isteyen olacaktır, tartışılmasını istemeyen de olacaktır. Saygı duymak lazım.''