"Kara Kuvvetleri Komutanlığı huzur ve güvenin teminatlarından biri"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.
AA
Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.
AA