"Kara Kuvvetleri Komutanlığı huzur ve güvenin teminatlarından biri"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.