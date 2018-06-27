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"Kara Kuvvetleri Komutanlığı huzur ve güvenin teminatlarından biri"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.

"Kara Kuvvetleri Komutanlığı huzur ve güvenin teminatlarından biri"

Milli Savunma Bakanı Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 15:41
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"Kara Kuvvetleri Komutanlığı huzur ve güvenin teminatlarından biri"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, bölgesel ve küresel barış, istikrar, huzur ve güvenin önemli teminatlarından biri olmaya devam edecek." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Nurettin CanikliKara Kuvvetleri Komutanlığı
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