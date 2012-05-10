Kapusuz’dan açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, ''Bugün kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı bile yargılanabiliyorsa bu, Türkiye'nin normalleşmesi, demokratik bir ülke, hukuk devleti olmasının gerekçesidir'' dedi.

Kapusuz, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda partisinin il başkanlığınca düzenlenen, ''Siyaset Akademisi'' programında, her partinin genel başkanının bulunabileceğini ama her genel başkanın lider olamayacağını söyledi.

''Lider ararsanız Recep Tayyip Erdoğan var. Genel başkan ararsanız ise Kılıçdaroğlu...'' diyen Kapusuz, dünyada birkaç liderden biri olan Başbakan Erdoğan'ı, dünyanın neresine gidilirse gidilsin herkesin tanıdığını vurguladı.

Kapusuz, başarılı olunmak isteniyorsa yapılan işin sevilmesi gerektiğini dile getirerek, ''Tayyip Bey Türkiye sevdalısı olduğu için, 'memleketten ne alırım' değil, 'memlekete ne veririm' diye düşünmesinden dolayı başarılı olmuştur. AK Parti'nin son 7 seçim ve referandumda en çok oyu alması tesadüf olamaz. Bunun özünde sevgi, liderlik, kadro, hazırlık gibi pek çok ilke vardır'' diye konuştu.

Herkesin suçu ispat edilinceye kadar suçsuz kabul edildiğini, bugün mahkemelerde yargılananların suçlu ilan edilemeyeceğini belirten Kapusuz, şöyle devam etti:

''Ama bugün kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı bile yargılanabiliyorsa bu, Türkiye'nin normalleşmesi, demokratik bir ülke, hukuk devleti olmasının gerekçesidir. Genelkurmay Başkanının yargılanacağı merci belli değildi. Hangi mahkemede yargılanacağının yasalarda yeri yoktu. Çünkü mantalite şu; Genelkurmay Başkanını bu memlekette yargılamak mümkün mü? Onu yargılayacak bir merciye de ihtiyaç yok. Normal bir demokratik bir ülkede bu olayların olmaması lazım. Bu olaylar olduğu için hala birçok sıkıntı ile boğuşuyoruz.''

Kapusuz, 28 Şubat'la ilgili bazı olayları paylaşmak istediğine değinerek, ''Bu memleketin bugün çok daha ileride olması gerekiyordu. 25 banka battı. Sadece bankalarda götürülen para 50 milyar liraydı. Darbe değil de basite alınacak bir olay olarak görürsek fevkalade yanlış olur. O zaman tank yürütülmüştü. O tankı yürütenler şimdi aynı yerde misafir. 'Keser döner sap döner, bir gün olur hesap döner...'' diye konuştu.

Darbelerin tamamında, ''Yabancıların parmağı'' olduğunu belirten Salih Kapusuz, şunları kaydetti:

''1980 ihtilalinden sonra bir diplomat, ABD başkanına 'bizim çocuklar el koydu' diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yakıştırılabilir mi böyle bir şey? Bu cesareti bunlar nereden buluyor? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bünyesine, içine yerleştirilmiş cuntacılar, darbeciler bu hale düşürüyor. Yoksa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' dediğiniz, evlatlarımızın ve inancımızın gereği 'Muhammet' demek yerine 'Mehmetçik' tabirini kullanan bir milletin ocağıdır. Burada konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisi değil, içindeki darbeciler, hainlerdir. Bu millet, bu kadar kötülük yapanları geçmişte affetmedi, şimdi de affetmeyecek. Edemez de...''

Kapusuz, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

