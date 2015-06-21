İSTANBUL - Başbakan Ahmet Davutoğlu, katıldığı Darülaceze iftarından önce gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koalisyon açıklamalarına ilişkin yorumunun sorulması üzerine, her şeyden önce, bütün gelişmelerin milletin gözü önünde cereyan ettiğini dile getirdi.

Seçimden bugüne kadar geçen sürede yaptıkları açıklamalarda, ilkesel olarak aynı tavrı sürdürdüklerini belirten Davutoğlu, "Tavrımız çok açıktır. Milletimiz, milli iradenin bir tecellisi olarak, koalisyon ile hükmedilmesine karar verdi. Onun için bizim kapımız herkese açık. Herkesle her şeyi konuşuruz. Bu konuda da ahlaki, siyasi açıdan da en doğru yerde durmaya kararlıyız ama o günden bugüne muhalefet partilerinin liderlerinin kendi aralarında ya da diğer temsilcilerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda, sanki bir iktidar paylaşımı varmış gibi bir tavır görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, bu tavrın doğru olmadığını kaydederek, "Ayrıca, değişik spekülasyonlarla bizim tutumumuzla ilgili verilmeye çalışılıyor. 'Şu veya bu yönde karar alındı, adımlar atılıyor' diye. Şunu açık bir şekilde ifade edeyim, ilk gün söylediğim şey bugün için de geçerlidir. Biz, resmi görev Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bize tevdi edildiği zaman da zaten çalışmalara başlayacağız. O ana kadar kapımız ve istişarelere herkese açıktır. Bütün parti genel başkanları ile tam bir açık yüreklilikle konuşacağım, görevi devraldığım zaman. Gidip, bu konuları kendileriyle bizzat en üst düzeyde konuşacağım. Bunun dışında çıkan haberlerin tümü sadece yorumdan ibarettir. Tabii bu yorumlar yapılabilir ama bizzat benim zikretmediğim hiçbir düşünce AK Parti'nin görüşünü temsil etmez" ifadelerini kullandı.

İlgili kurullarında gerekli görüşmeleri, istişareleri yaptıklarını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Tutumumuz çok açıktır. İnşallah salı günü yeminle arkadaşlarımız bu kutsal göreve başlayacaklar. Çarşamba ve perşembe günleri 5 grup halinde milletvekillerimle istişare yapacağım. Daha sonra Meclis başkanlığı seçimi olacak. Seçim ve başkanlık divanı oluşmasından sonra sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler, görevi tevdi edecekler. O gün başlayacak. Şu ana kadar yapılanlar, söylenenler, bazıları temenni, bazıları zemin yoklama olabilir ama herkesin o gün geldiğinde, görüşmeler başladığında, iyi niyetle ve ciddiyetle, yaklaşmasını temenni ediyorum. Bu çerçevede sayın Bahçeli'nin açıklamaları da dahil olmak üzere, bu açıklamaların esas itibariyle o görüşmelerde netliğe kavuşacağını ifade etmek isterim. Bizim ise yaklaşımımız ilk günden itibaren açıktır. Hiç kimseye kapıyı kapatmadık. Hiçbir spekülasyona mahal vermedik. 'Şu veya bu doğrultuda AK Parti şu partiyle anlaştı ya da şu aşamaya geldi' gibi haberleri de dediğim gibi bazıları temenniden, bazıları da yorumdan ibaret olabilir. Ama nihai olarak kararı verecek olan ilgili kurullarımız ve kurullarımızın yetkilendirmesi itibarıyla bizzat ben bu konularda gerekli açıklamaları yaparım."

"Hükümeti oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız"

Başbakan Davutoğlu, görevi alır almaz, bütün genel başkanlarla, ülkenin geleceği bakımından sorumluluk taşıyan herkesle istişareler yapacağını açıklayarak, "Hem genel başkanlar hem de gerektiğinde sivil toplum kuruluşlarıyla ve kendi kurullarımızla görüşeceğim. En doğru kararı almak, ülkeyi iyi niyetle ve etkin bir şekilde yönetecek bir hükümeti oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kapımız da kimseye kapalı değil. Zihnimiz, kulağımız, gönlümüz kapalı değil. Bugünler biraz da ramazanın güzel atmosferi içinde yürüyecek koalisyon görüşmelerinin her türlü ramazan ruhuna da aykırı düşen tavırlardan uzak kalmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, iftara eşi Sare Davutoğlu ile katıldı. Davutoğlu'nu burada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

"Darülaceze korunacaktır"

Başbakan Davutoğlu, bir gazetecinin "Darülaceze yerleşkesi otoparkıyla ilgili bazı iddialar gündeme geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bu otoparkın turizm ve sağlık alanı olarak planlanması... Muhalefet, 'rezidans ve otel yapılacak' dedi. Böyle bir planlama var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"İstanbul'a olan hassasiyetimizi herkes bilir. Darülaceze ise İstanbul'un ruhunu oluşturan bir mekandır. İstanbul'daki insani ölçeği her an bize hatırlatan bir mekandır. Dolayısıyla Darülaceze kompleksi içine de otopark olarak kullanılan alana da Darülaceze'nin ruhuna ve İstanbul'un dokusuna aykırı herhangi bir yapılaşmaya izin verilmesi söz konusu değildir. Darülaceze bizim göz bebeğimiz gibi milletimizin derin merhamet duygusunun bir mekan olarak yansımasıdır. Darülaceze hem korunacaktır, buradaki vatandaşlarımıza hizmet burada devam edecektir. Bu tarihi kimliğe dokunulmasına kesinlikle izin vermeyiz."

Darülaceze’nin Okmeydanı’ndaki yerleşkesinde gerçekleşen iftara, Başbakan Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nun yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de katıldı.