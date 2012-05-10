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Kapalı kapılar ardında çözüm olmaz

Kılıçdaroğlu, terör sorununun gizli kapaklı kapılar ardında çözülemeyeceğini söyledi.

Kapalı kapılar ardında çözüm olmaz

Kılıçdaroğlu, terör sorununun gizli kapaklı kapılar ardında çözülemeyeceğini söyledi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 17:01
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Kapalı kapılar ardında çözüm olmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Bitlis İsmail Eren Spor Kompleksi'nde düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan terör sorununun 30 bin insanı vurduğunu söyledi.

Sorunun çözümünün TBMM'den geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
''Bu sorunun çözümü toplumsal uzlaşmadan geçer. Bu sorun silahla çözülmez. 'CHP hep eleştirir, hiç çözüm üretmez' dediler. Sorun nasıl çözülür? Gizli kapaklı kapılar ardında değil. Önce TBMM'de uzlaşma komisyonu kuracaksınız. Bu sorunu çözecek akil insanlar var TBMM'de. Bir komisyon kuracaksınız. O komisyonun paralelinde bir de dışarda komisyon kuracaksınız. Dışardaki bu komisyon her yere gidecek. Bitlis'e de Edirne'ye de gidecek. Vatandaşın ne istediğini soracak. Sonra gelecekler parlamentoda, milletvekillerinden oluşan komisyona bunları anlatacak. Biz bu ülkeyi beraber kurduk. Çanakkale'de dedelerimiz beraber yatıyor.''

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 09:04
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluKapıçözüm
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