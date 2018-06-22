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Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına inanıyoruz

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, "Afrin zaferinden sonra, 1-2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına inanıyoruz

BBP Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, "Afrin zaferinden sonra, 1-2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 14:41
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Kandil zaferiyle Türkiye'nin uyanacağına inanıyoruz

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Mustafa Destici, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin yaklaştığına işaret eden Destici, terörle mücadelenin hem içeride hem dışarıda sürdüğünü söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileyen Destici, "Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Heyecanla ve ümitle bekliyoruz. Afrin zaferinden sonra, 1-2 gün içerisinde inşallah bir Kandil zaferiyle de Türkiye'nin uyanacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin, terörün tüm unsurlarına karşı topyekun devam ettiğini anlatan Destici, bundan memnuniyet duyduklarını ve sonuna kadar desteklerini ifade etti.

"Türkiye, seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesidir"

Destici, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye için bir milat olduğunu aktardı. Türkiye'nin 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetilmeye başlayacağını dile getiren Destici, seçimlerin Türkiye'ye ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Seçim gününde herkesin rahatlıkla ve huzur içerisinde oyunu kullanabileceğine inandıklarını vurgulayan Destici, "Seçim güvenliğiyle ilgili daha önce gündeme bazı hususlar getirildi. Sevindirici olan tarafı şu, seçim başladıktan sonra bu konu Türkiye'nin gündemine gelmedi. Seçim güvenliğiyle ilgili ben bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Bize göre, Türkiye seçimlerin güvenli yapıldığı ülkelerden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bbp Genel BaşkanıDesticiKandil ZaferiTürkiye
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