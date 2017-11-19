Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Alanyaspor evinde kazandı
Alanyaspor evinde kazandı
Kayserispor 3 puanı aldı
Kayserispor 3 puanı aldı
Hepimize benzeyen; Mert Davran
Hepimize benzeyen; Mert Davran
Trump’a karşı çıkarım
Trump’a karşı çıkarım
Flaş Haber
NATO'DAN TATBİKATTA SKANDAL !
Kapat

Kamuda taşeron olmaması için bir hazırlığımız var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Kamuda taşeron olmaması için bir hazırlığımız var

Kamuda taşeron olmaması için bir hazırlığımız var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Kamuda taşeron olmaması için bir hazırlığımız var

19 Kasım 2017 Pazar 17:26
0 Okunma
Kamuda taşeron olmaması için bir hazırlığımız var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. 

"Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

"İstihdam konusu öncelikli maddemiz"

Bakan Sarıeroğlu, "Kadroya kademe kademe bir geçiş mi olacak?" sorusuna, "Bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime farklı yankılar uyandırabiliyor. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru değil. Çünkü tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var, onay alacağımız mekanizmalarımız var." karşılığını verdi.

"Kadınların istihdamına" yönelik bir sorusu üzerine Sarıeroğlu, istihdam konusunun şu an en öncelikli gündem maddeleri olduğunu, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamlarına yönelik hedefler koyduklarını söyledi.

Sarıeroğlu, ayrıca Türkiye'nin atlattığı onca badireye rağmen son 10 yılda, Avrupa Birliği'nde en fazla istihdam artıran dördüncü ülke konumuna geldiğini, istihdam seferberliği kapsamında şu anda 1 milyon 755 bin kişiye iş imkanı yaratıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal GüvenlikJülide SarıeroğluTaşeron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaklı kardeşlerimiz örnek olmaya devam edecek
Sancaklı kardeşlerimiz örnek olmaya devam edecek
Tamir ve telafisi olmayan bir rezillik
Tamir ve telafisi olmayan bir rezillik
'Ekonomik büyüme için nitelikli göçmenlerin Türkiye'ye çekilmesi lazım'
'Ekonomik büyüme için nitelikli göçmenlerin Türkiye'ye çekilmesi lazım'
Başbakan Yıldırım, Namazdağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
Başbakan Yıldırım, Namazdağı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
"Nerede din ve vicdan özgürlüğü"
"Nerede din ve vicdan özgürlüğü"
"İçişleri Bakanlığımızda trafik bölümünü güçlendireceğiz"
"İçişleri Bakanlığımızda trafik bölümünü güçlendireceğiz"
"ABD hatasını sürdürüyor"
"ABD hatasını sürdürüyor"
"SGK, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz"
"SGK, Kılıçdaroğlu döneminde batmadıysa bir daha hiç batmaz"
"Aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir"
"Aday gösterilmiş olmak benim için bir şeref nişanesidir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ