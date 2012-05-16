Kamu kendini çocuklara da anlatsın

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TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar'ın başkanlığında çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonun bugünkü toplantısında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genele Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri internet kullanımının sosyal etkileriyle ilgili sunum yaptı.

Komisyon Başkanı Ünüvar, toplantının sonunda, belediyeler de dahil olmak üzere bütün kamu kurumlarına, resmi internet sitelerinde, kendi faaliyetlerini çocukların anlayacağı dille anlatmalarını sağlayacak birer çocuk portalı açmaları önerisinde bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere bilgi veren Ünüvar, bu fikrin geçtiğimiz 23 Nisan kutlamaları sırasında gündeme geldiğini, ancak sembolik ve geçici bir proje gibi algılanmaması gerektiğini ifade etti.