Kamu ekonomisindeki büyümeyi aşağı çekmemiz lazım

MERSİN

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda üyelerle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin uluslararası alanda 2 noktada çok güçlü olduğunu, bunlardan birinin kamu maliyesi, diğerinin de bankacılık olduğunu söyledi.

Türkiye bankalarının mali durumunun Avrupa'daki birçok bankadan daha iyi olduğunu belirten Ağbal, "Bununla da iftihar ediyoruz. Vergi politikasında da şu ana kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Ama ileriye dönük bakışımız ne derseniz, biz daha çok büyümeye destek olan bir vergi politikası istiyoruz." diye konuştu.

Ağbal, vergi politikasının yatırım, üretim, ihracat ve istihdama destek vermek zorunda olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"İmkanımız olduğu ölçüde vergi oranlarını düşüreceğiz, vergi yükünü azaltacağız. İmkanımız olduğu ölçüde seçici olarak yatırımda ve üretimde işletmelerimizi, firmalarımızı destekleyeceğiz. Üretim maliyetlerini aşağı çekecek ilave vergi teşvikleri getireceğiz. Yatırımda yatırım maliyetlerini düşürecek önemli teşvikler getireceğiz ve bütün amacımız genel olarak Türkiye'deki vergi yükünün aşağı çekilmesi. Şunu doğru bulmuyoruz. Vatandaştan çok vergi topla çok harca. Hayır temel politikamız ileriye dönük olarak şu, daha az kamu harcaması ve daha az vergi toplayacağız. Para özel sektöre kalsın. Para tüketicinin, yatırımcının cebinde kalsın. O yatırıma, üretime, ihracata dönüştürsün. Ekonomiyi öyle büyütebiliriz. Kamu ekonomisindeki büyümeyi mutlaka ve mutlaka aşağı çekmemiz lazım. Kamu daha az harcayan, daha az tüketen, daha çok denetleyen ve düzenleyen olacak. Böyle bir amacımız var. Bu anlamda vergi yükünün aşağı çekilmesine katkı vermeye devam edeceğiz."