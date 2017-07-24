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Kalın: girişimler devam etmeli

Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli

Kalın: girişimler devam etmeli

Krizin müzakere yoluyla çözümü için girişimler devam etmeli

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:20
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Kalın: girişimler devam etmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Körfez bölgesinde yaşanan krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır." ifadesini kullandı.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretlerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelerle, terörle mücadele gibi bölgesel meselelerin ele alındığını aktaran Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Körfez bölgesinde yaşanan krizin aşılması amacıyla Kuveyt tarafından sürdürülen çabalara ve diğer girişimlere destek verdiğini ifade etmişler, krizin müzakere ve diyalog yoluyla çözümü için mevcut girişimlerin devam ettirilmesi hususunda muhataplarıyla mutabık kalmışlardır.

Ayrıca İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesinin ve ülkelerin egemenlik haklarının korunmasının önemi vurgulanmıştır. Yatırımlar, turizm ve savunma sanayii başta olmak üzere mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınCumhurbaşkanlığı Sözcüsü
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