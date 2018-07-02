Kahraman'dan yerel seçim açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, "Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." dedi.

Kahraman, veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Üysal'ı ziyaret etti.

Belediyenin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Kahraman, burada resmi törenle karşılandı. Başkan Uysal ile birlikte binaya giriş yapan Kahraman, şeref defterini imzaladı.

İBB Başkanı Uysal'a veda ziyaretinde bulunduğunu belirten Kahraman, "Sayın Mevlüt Uysal'ın daha önceki tecrübeleri ve şahsiyeti yapısıyla bir dünya incisi olan İstanbul'umuza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Kendisini ve şahsında mesai arkadaşlarını tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Veda ziyaretleri kapsamında daha önce İstanbul Valisi Vasip Şahin'i de ziyaret ettiğini hatırlatan Kahraman, gazetecilerin gündeme dair sorularını da cevapladı.

"Yerel seçimler erkene alınır mı?" şeklindeki bir soruya Kahraman, "Yapılmaz çünkü Anayasa'ya uygun değil. Seçimlerin yapılacağı tarih hakkında Anayasa'da hüküm var. Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart'a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı." diye cevap verdi.

"Siz öne alınmayacağını mı düşüyorsunuz?" hatırlatması üzerine Kahraman, şunları söyledi:

"Ben zannetmiyorum. Ama onun ayrı bir formülü bulunur mu bilmiyorum. Fakat zorlamanın bir gereği yok. Ben her seçimin zamanında yapılması gerektiğine inanırım. Ama bu erken genel seçimin doğru yapılan bir hareket olduğuna inanıyorum. Sonucu da fevkalade oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İstikrarlı bir Türkiye. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah."

Açıklamanın ardından Kahraman, Uysal'ın makamına geçti. İkili burada bir süre baş başa görüştü.