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Kahire'de ne anlatacaklar merak ediyorum

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP heyetinin Mısır'a yapacağı ziyarete dair, "Derler ki Hacı hacıyla Mekke'de, dervişler tekkede buluşur. Öyle ki darbeciler de Kahire'de buluşuyor" dedi.

Kahire'de ne anlatacaklar merak ediyorum

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP heyetinin Mısır'a yapacağı ziyarete dair, "Derler ki Hacı hacıyla Mekke'de, dervişler tekkede buluşur. Öyle ki darbeciler de Kahire'de buluşuyor" dedi.

05 Eylül 2013 Perşembe 13:14
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Kahire'de ne anlatacaklar merak ediyorum
ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakanlık Merkez Binada Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği yetkililerini kabulünün ardından gazetecilerin, CHP heyetinin Mısır'a yapacağı ziyaretle ilgili sorusunu yanıtladı. 

CHP'nin ziyaretini anlamlandırmakta zorlandığını ifade eden Bozdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir politikası olduğunu ve bu politika çerçevesinde bir tutum aldığını hatırlatarak, CHP'nin bu tavrın dışında bir tavır ortaya koyduğunu belirtti. 

"Zalimle beraber fotoğraf çekildiler"

Ülkelerin kendi politikalarını belirlerken dışarıya dönük olan kısmında bütün partilerin bu çerçevede ortak hareket etmesinin ülke menfaatine olacağını dile getiren Bozdağ, "Ama maalesef Türkiyemizde biz bunu son yıllarda göremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'de 100 binden fazla insan hayatını kaybederken oraya heyet üstüne heyet gönderdi ve oradaki zulmü kınayıp zalime karşı tavır koyması gerekirken, zulmün yapıldığı yere gidip oradaki zalimle beraber fotoğraf çekildiler, görüşmeler yaptılar. Bundan fevkalade üzüntü duyduk" diye konuştu. 

CHP'nin Suriye'den sonra Mısır'a gideceğini hatırlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bizim bir atasözümüz var. Derler ki, 'Hacı hacıyla Mekke'de buluşur, dervişler tekkede buluşurlar'. Öyle anlaşılıyor ki darbeciler de Kahire'de buluşuyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ekibi oraya gittiği zaman ne anlatacaklar onu merak ediyorum. Türkiye'de geçmişte yaşanmış pek çok darbenin önünde ve arkasında CHP'nin olduğunu biliyoruz. Darbeleri meşrulaştırma konusunda bir tecrübesi olduğunu da biliyoruz. Acaba bu noktada Mısır'daki gayrimeşru askeri darbenin meşrulaştırılması konusundaki CHP'nin tecrübelerini mi paylaşacak onlarla, yoksa onlardan ders mi alacak. Yani, 'Biz sandıktan bir türlü iktidar olamıyoruz. Seçimle de gelemiyoruz. Siz bir usulle başardınız. Sizin bir tecrübeniz de oldu, bize biraz yol gösterir misiniz" diye onlardan acaba bir rehberlik bir danışmanlık hizmeti mi satın alacak işin doğrusu hangisini yapacak bilemiyoruz." 

"Demokrasiye inanan, insan hak ve hürriyetlerini savunan milli iradeye dayanan hiçbir parti darbecilerin ayağına gitmez" ifadesini kullanan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya tavır koymuşken, bazı ülkeler elçilerini istişare için çağırmışken, herkes darbecilere karşı tavır koymuşken ve darbeciler darbenin yanında masum binlerce insanı hedef gözeterek ölüme göndermişken, kurşun yağmuruna tutmuşken, böylesi bir manzara karşısında eli kanlı, ayrıca darbeci insanlarla ve onların temsilcileriyle görüşerek onlara meşruiyet kazandırması, şu anda CHP heyetinin Mısır'a yapacağı ziyaret demokratik bir cumhuriyet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin içinde yer alan bir partinin demokrasi dışı, hukuk dışı yolla iktidara gelmiş, eline de kan bulaştırmış olan gayrimeşru bir iktidara meşruiyet kazandırmaktan başka bir amaca hizmet etmez."

Bozdağ, ziyaretin Mısır'da insan haklarına ve demokrasiye dönülmesine, iyi şeylerin oluşmasına katkıda bulunmayacağını belirterek, "CHP'nin bu ziyareti darbeci Sisi ve ekibinin gücüne güç katacaktır onların meşrulaştırılması ve uluslararası alandaki desteğinin çoğaltılması anlamında onların elini güçlendirecektir. Gayrimeşru yönetimin meşrulaştırılmasına bir katkı daha oradan CHP aracılığıyla sunulmuş olacaktır" diye konuştu. 

"CHP'yi örnek almasınlar"

CHP'nin 28 Şubat'ı ve öncesindeki darbe girişimlerini desteklediğini ve meşru gördüğünü bildiklerini anlatan Bozdağ,"Darbecileri ve darbeleri meşrulaştırma konusunda hakikaten CHP'nin Türkiyemizde büyük bir tecrübesi var. Zannedersem o tecrübeyi orada bir kez daha paylaşacak. Mısırlıların ona dikkat etmesi de lazım. Onların tecrübesinden istifade edenlerin bir şekilde darbe yoluyla iktidara gelseler bile, ömür boyu iktidara gelmeme gibi bir akıbet de onları bekleyebilir. Onun için CHP'yi örnek almasınlar.  Olağanüstü dönemler, darbe dönemleri giderse iktidarı sadece rüyalarında görürler" ifadelerini kullandı. 

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 13:15
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Kahirede Ne Anlatacaklar Merak Ediyorum
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